الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

مفاجأة، مباراة تحدد عضو بالجمعية العمومية في اتحاد الكرة

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

خرج اتحاد الكرة، بخطاب جديد بشأن تحديد عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن إقليم القاهرة الكبري بين فريقي دياموند والمطرية.

وأخطر اتحاد الكرة دياموند والمطرية بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، مطلع الشهر المقبل لتحديد عضو الجمعية العمومية لأول مرة.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن إقامة المباراة بين الفريقين لتحديد عضو العمومية بسبب تساويهما في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن موسم 2022-2023.

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وأعلن نادي دياموند التعاقد مع مصطفى عفروتو لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق لتدعيم صفوف الفريق في دوري القسم الثالث.

لعب عفروتو سابقًا مع أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والشرقية والإنتاج الحربي وألعاب دمنهور والألمونيوم والفيوم وكرباغ أغدم الأذريبجاني وبولي تيميشوارا الروماني وصحم العماني.

وأحرز عفروتو ثنائية في مرمى ترينداد وتوباجو وباراجواي بمونديال الشباب 2009 الذي أقيم في مصر تحت قيادة ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب الشباب.

عفروتو حقق لقبي الدوري المصري مع النادي الأهلي موسمي 2009-2010، و2010-2011، بالإضافة للقب كأس السوبر المصري موسم 2010-2011.

وكان نادي دياموند بقيادة النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، أعلن عن التعاقد مع أحمد شكري لاعب  الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري والمقاولون والترسانة وبروكسي ومنتخب مصر للشباب السابق.

وكان أحمد شكري لعب لصفوف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من (2008 – 2009)، كما لعب لمنتخب مصر تحت 23 سنة خلال الفترة من (2009 – 2010).

وشارك أحمد شكري الوافد الجديد لفريق دياموند بصفة أساسية مع منتخب مصر للشباب، وأحرز هدفين في مونديال الشباب بمصر 2009 والهدفين في إيطاليا.

واعتمد مجلس إدراة نادي دياموند بقيادة المؤسس الدكتور المندوه الحسيني ورئيس مجلس إدارة النادي النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني تشكيل الجهاز الفني والطبي والإداري لفريق الكرة الأول بالنادي للموسم الجديد (2023 - 2024) بدوري الدرجة الثالثة، وذلك بتجديد الثقة في الكابتن جمال الدسوقي المدير الفني.. حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

جهاز دياموند 

خالد مدبولي مدير الكرة

جمال الدسوقي: المدير الفني

وحيد صادق: مدربا
سعيد عبد اللطيف: مدربا

وائل أبو سريع:  مخطط أحمال

سعيد سيد: مدرب حراس مرمى

فوزي محمد: أخصائي علاج طبيعي

شهاب حسن: مدلك

محمد صلاح: مدلك

حازم جمال:إداريا

محمد طارق: عامل مهمات

محمود أحمد محمد: عامل مهمات

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دياموند يتعاقد مع عفروتو استعدادا لدوري القسم الثالث

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اتحاد الكرة دياموند المطرية دياموند والمطرية القسم الرابع

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