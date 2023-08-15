وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

الزمالك ، عقد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ووالده جلسة بالأمس واليوم مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وحرص زيزو ووالده على معرفة آخر تطورات العروض التي وصلت للاعب خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبة أكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات خاصة لفيتو، أنه حدثت جلسة بينه وبين زيزو ووالده خلال الساعات الماضية ووعدت اللاعب بأنه سيتم صرف جميع مستحقات اللاعبين خلال أيام قليلة جدا.

وقال أحمد مرتضى لفيتو: شرحت لزيزو ووالده الموقف الحالي لنادي الزمالك وأنه سيتم صرف رواتب اللاعيين خلال ايام وأن مجلس الإدارة يسعي لبناء فريق قوي في بداية الموسم الجديد وإنهاء أزمة إيقاف القيد.

ومن جانبة أكد والد زيزو بأن نجله أحترم رغبة الزمالك في بقائه ورفض كافة العروض التي تلقاها.

وشدد والد زيزو أن أحمد مرتضي قال لنا في الجلسة زيزو ليس للبيع وسيتم صرف مستحقاته واللاعبين خلال أيام وأشار إلى أن اللاعب تلقى عروضا من السعودية والإمارات وفرنسا، وكان هناك وفد من تركيا منذ 4 أيام في القاهرة ولكن النادي رفض تلك العروض.

ومن ناحية أخرى يسابق مسئولو نادي الزمالك الزمن من أجل حل أزمة القيد المتوقفة على دفع غرامات شيكابالا وأشيمبونج وذلك من أجل إتمام الصفقات الجديدة قبل انتهاء مدة إغلاق القيد والمقرر لها يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

قائمة الزمالك في الأولى

ووفقا لمصادر من داخل النادي قام الزمالك بقيد 30 لاعبا في القائمة الأولى وذلك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد طارق - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمود شبانة - محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - أحمد زكي - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حاتم سكر.

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خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - حمدي علاء - يوسف إبراهيم " أوباما" - محمد حسام "بيسو" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا

3 لاعبين في قائمة الانتظار

وأشارت المصادر إلى أن ادارة النادي قامت بوضع 3 لاعبين في قائمة الانتظار وفقا للائحة وهم محمد نديم حارس المرمى الشاب وأسامة فيصل مهاجم الفريق الذي كان معار للبنك الأهلي ومحمد خضري لاعب الفريق الشاب.

الراحلون من القائمة الأولى

وشددت المصادر على أن هناك أكثر من لاعب تم قيده في القائمة الأولى لاكتساب الموقف القانوني بعدم رحيلهم بدون مقابل وسيتم استبدالهم بلاعبين آخرين قبل انتهاء فترة القيد من خلال الاعارة أو البيع ويأتي على رأس قائمة هؤلاء اللاعبين سامسون ومحمود شبانه وعبد الله جمعة واللاعب الشاب محمد حسام بيسو.

قيد عبد الشافي وشيكابالا

وأوضحت المصادر أنه تم قيد اللاعب محمد عبد الشافي لرغبته في الاستمرار مع فريق لمدة موسم أخر كما تم قيد شيكابالا وعدم تفعيل البند الموجود في عقده بالاستغناء عن خدماته وذلك لرغبة النادي واللاعب في الاستمرار حتى نهاية عقده الموسم المقبل.

قيد شيكابالا في القائمة الأولى

رفض الجمعية العمومية للزمالك

على جانب آخر حسمت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مصير الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك والتي كان من المفترض أن تعقد يوم الجمعة المقبل 18 أغسطس.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة أرسلت خطابا رسميا إلى نادي الزمالك يتضمن بطلان إجراءات دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي، يوم الجمعة المقبل، والتي كانت تتضمن مناقشة تعديل لائحة النادي.