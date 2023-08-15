الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

بيراميدز يعلن ضم محمد رضا بوبو رسميا

بوبو، فيتو
بوبو، فيتو

أعلن نادي بيراميدز حصوله على خدمات لاعب الوسط الدولي محمد رضا بوبو قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الأفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.

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وبوبو من مواليد ١٠ نوفمبر عام ٢٠٠٠، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

ولعب بوبو ١٣٩ مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٩ أهداف أخرى، وكذلك ٧ لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها ٣ أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب ٨ مباريات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم ١٨ يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.

 

 ويعود مساء اليوم، فريق نادي بيراميدز لبدء استعداداته للموسم الجديد، بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق منذ ٢٣ يوليو الماضي وآخر مباريات الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته بملعب النادي بالدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين والعناصر الجديدة التي تعاقد معها النادي، تحضيرا للمرحلة المهمة المقبلة وبداية مشوار قوي في موسم صعب.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد، منتصف شهر سبتمبر المقبل في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ينتظر مواجهة الفائز من فريقي الجيش الرواندي وجاديكا الصومالي في دور ال٣٢ من البطولة القارية.

كما يستعد الفريق لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته المقبلة، وكذلك مواجهات منتظرة قوية في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، ونسختي كأس مصر القديم والجديد.

بيراميدز نادي بيراميدز فيوتشر بوبو محمد رضا بوبو

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