الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

رسميا، أحمد دياب رئيسا لـ رابطة الأندية ومتعب نائبا وضم سويلم وبسيوني للمجلس

أحمد دياب رئيسا لرابطة
أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية، فيتو

رابطة الأندية، أجرى مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول، اليوم الثلاثاء، اجتماعه التنسيقي الأول في دورته الجديدة، وشهد انتخاب أحمد دياب رئيسًا للرابطة، وعماد متعب نائبًا للرئيس.
 

أقيمت الانتخابات تحت إشراف اللجنة الانتخابية برئاسة اللواء حلمى مشهور وعضوية وليد العطار ومحمد الماشطة، والتى أعلنت فوز الخمسة بالتزكية بجانب انتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
 

ويضم مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول إلى جانب دياب ومتعب، كلًا من خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم في مقاعد العضوية، واللواء صفي الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم مرشحا مجلس إدارة اتحاد الكرة لعضوية الرابطة.
 

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عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية، فيتو

 

واتخذ مجلس ادارة الرابطة أول قراراته بتعيين خالد رفعت مستشارا لمجلس الرابطة للعلاقات الخارجية وتكليفه باستمرار تمثيل الرابطة في اتحاد الروابط العالميه.
 

ويعقد مجلس إدارة الرابطة اجتماعا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل لمناقشة موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري المصري موسم 2023 / 2024 وكل الأمور المتعلقة بشئون المسابقة.

مجلس رابطة الأندية يفوز بالتزكية

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي فوز كل من أحمد دياب، عماد متعب، خالد شكري، شريف صالح وأحمد محمد هاشم بمقاعد مجلس إدارة رابطة أندية دوري القسم الأول بالتزكية، بعد انسحاب أمير مرتضى منصور وحسين أبو السعود.

 

وأقيمت في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء الاجتماع التنسيقي الأول لمجلس إدارة الرابطة، والذي شهد انتخاب رئيس الرابطة ونائب الرئيس.

وأغلق اتحاد الكرة أول أمس الأحد، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لـ رابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

 

وكان اتحاد الكرة أعلن الخميس الماضي فتح الباب أمام أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر من أجل طرح مرشحيها لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تتولى إدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد انتخابات رابطة الأندية

وكان حدد اتحاد الكرة حدد اليوم الثلاثاء 15 أغسطس موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

 

تشكيل مجلس إدارة رابطة الأندية

ويتشكل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة من 7 أعضاء، عضوين منهم يمثلان اتحاد الكرة، أما الأعضاء الخمسة الآخرين، فتقوم أندية الدوري باختيارهم عن طريق التصويت، ثم تجرى انتخابات داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار رئيس الرابطة ونائبه، بشرط أن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم الأندية.

 

مرشحا اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، استقر على إعادة ترشيح اللواءين صفى الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كممثلين لاتحاد الكرة في عضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

 

تصريحات ثروت سويلم

 

وقال ثروت سويلم في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أحمد دياب بذل جهودًا كبيرًا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الأشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدؤوا فيه".

 

وأكمل: "خلال موسمين تم إنهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا إنهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

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