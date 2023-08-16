الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

موعد عرض سيب وانا اسيب حلقة ٩

أبطال سيب وأنا أسيب،
أبطال سيب وأنا أسيب، فيتو

سيب وانا اسيب حلقة ٩، يبحث عشاق مسلسل سيب وأنا سيب عن موعد عرض سيب وانا اسيب حلقة ٩ مع اقتراب موعد عرضها حيث أن المسلسل على وشك الانتهاء ويوشك الجمهور أن يودع أبطالهم المفضلين.

 

تفاصيل موعد عرض سيب وانا اسيب حلقة ٩

وفيما يتعلق ب سيب وانا اسيب حلقة ٩ فإن حلقات المسلسل عادة ما يتم عرضها في الساعات الأولى من كل يوم سبت، وفيما يخص موعد عرض سيب وانا اسيب حلقة ٩ بتوقيت السعودية فسيكون في الساعات الأولى من يوم السبت المقبل ١٩ أغسطس وبالتحديد في الـ ١٢ صباحًا، وفيما يخص عرض سيب وانا اسيب حلقة ٩ بتوقيت القاهرة سيكون أيضًا يوم السبت المقبل في تمام الـ ١٢ صباحًا وقد يتعامل عدد من الجمهور أن الموعد يكون في ليل الجمعة.

Advertisements

أغنية عمرو دياب

 للهضبة عمرو دياب بصمة في أحداث مسلسل سيب وانا اسيب، حيث كانت أغنية “راجعين” في خلفية مشهد يجمع بين الأبطال.

 

فبعد إنقاذ السعدني وأصدقاءه لحبيبته نبيلة تجمعت “الشلة” وتنزهوا سويًا وكانت أغنية “راجعين” لعمرو دياب في الخلفية، والتي وصفت بدقة مشاعر الأصدقاء الذين تجمعوا بعد سنوات من الفراق، “ليعيشوا حياتهم” سويًا  من جديد كما تقول الكلمات “راجعين نعشق وندوب ونعيش مع بعض حياتنا.. راجعين.. ما يفيدش هروب من شوقنا ومن حكاياتنا”.

 

وخلال الأحداث يبدو وكأن ابراهيم يوجه رسالة إلى حبيبته نبيلة التي بعدت عنه سنوات “كل اللي أنا عيشته فب بعدك.. العمر ده مش محسوب”، لتضفي الأغنية بكلماتها عمقًا على المشهد الذي كان عنوانه البهجة والحب. 

 

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد  سيب وأنا أسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.

 

تفاصيل شخصية أحمد السعدني

يجسد الفنان أحمد السعدني شخصية ابراهيم خلال مسلسل سيب وانا اسيب وهو يمتلك مراكز صيانة سيارات في الإسكندرية.

وابراهيم أيضًا زوج نبيلة أو “بيلا الجوندي” وهي فتاة سكندرية التي تهرب في ليلة زفافها على ابراهيم بالرغم من أنه كان قد كتب كتابهما من قبل لتحقيق حلمها في الاشتراك بمسابقة تصميم أزياء في لبنان.

 

وبعد 5 سنوات لم يجد فيها أي إجابه لهروب زوجته ليلة زفافهم فتأتي له الفرصة عند رجوعها لترتيب لقاء خطيبها مع أهلها ويدخل معها في مشادات لينتقم منها ولكن المواقف تقربهما من بعضهما البعض.

 

"سيب وأنا أسيب" الأفضل في مصر

وتصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

ويحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.

أبطال مسلسل مكتوب عليا يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم العميل صفر مع أكرم حسني (صور)

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تفاصيل أحدث أعمال مي عمر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيب وانا اسيب حلقة ٩ سيب وانا اسيب تفاصيل موعد عرض سيب وانا اسيب حلقة ٩ هنا الزاهد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

أبطال مسلسل مكتوب عليا يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم العميل صفر مع أكرم حسني (صور)

مسلسل نعمة الأفوكاتو، تفاصيل أحدث أعمال مي عمر

الجولة الأخيرة، تفاصيل مسلسل أحمد السقا الجديد

مسلسل سيب وأنا أسيب، تفاصيل شخصية أحمد السعدني

الأكثر قراءة

أخبار مصر: أحمد مرتضى رئيسا للزمالك، بشرى بأسعار عمرة المولد النبوي، هجوم على مادلين طبر بعد الإساءة لعادل إمام، سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

صالح عبد الحي، أغلى مطرب في تاريخ مصر الذي كان يتقاضى أجره ذهبا، وهذه نهايته الحزينة

أرخص مدينة في العالم، عربية

عادل إمام يتصدر تويتر بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة، ومتابعون يلقنونها درسا

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2023

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

أرخص مدينة في العالم، عربية

عربي في إسطنبول، لغة الإشارة أنقذته من مصير مجهول بالطابق السادس

هفوات بايدن تنتقل لكبار مساعديه، شاهد قبل الحذف ماذا فعلت المتحدثة باسم البيت الأبيض

بسبب "سيلفي"، نهاية مأساوية لشاب وفتاة تعرضا لصدمة كهربائية على سكة قطار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الجبس اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المصري

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم الأربعاء 16 أغسطس

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية