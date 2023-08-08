الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

4 أسباب لمشاهدة مسلسل كريستال، أبرزها الأبطال

أبطال كريستال، فيتو
أبطال كريستال، فيتو

مسلسل كريستال، نجح مسلسل كريستال أن يحظى بمتابعة قطاع كبير من الجمهور العاشق لهذا النوع من المسلسلات خاصة بعد انتهاء مسلسل الثمن.

 

أبطال مسلسل كريستال

وهناك عدد من الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة مسلسل كريستال، لعل أبرزها الأبطال المشاركون في هذا العمل الفني، حيث يضم المسلسل نخبة من ألمع وأهم نجون الفن في لبنان وسوريا مما يعطي المسلسل ثقلًا خاصًا.

حيث يشارك في بطولة المسلسل، كل من محمود نصر، وباميلا الكيك، وستيفاني عطالله، ورولا حمادة، ولين غرة، وخالد شباط، وأنجو ريحان، وبلال مارتيني، وفادي حواشي وغيرهم.

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حبكة متميزة

أما السبب الثاني فهو حبكة المسلسل التي تتسم بالجاذبية منذ اللحظة الأولى، حيث ينجح العمل في الابتعاد تمامًا عن فخ التكرار والملل بفضل خطوط القصة الرئيسية وخطوطها الثانوية الكثيرة.

 

الثنائيات وسحرها

ويتتميز مسلسل كريستال أيضًا بسحر الثنائيات الذي يثري المسلسل ويزيد من تعلق الجمهور بالأحداث والأبطال، فهناك ثنائيات عدة في المسلسل مثل جواد وفاي، وجواد وعليا، وفاي وأوس، وورد وتامر.

 

جماليات الصورة

وتعتبر الصورة المتميزة والمختلفة وجماليات مواقع التصوير التي اختارها صناع المسلسل بعناية من أبرز الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة هذا المسلسل المتميز، وهي عناصر تضفي سحرًا على العمل تجعله مختلفًا عما يتابعه الجمهور عادة من أعمال فنية.

 

عدد حلقات مسلسل كريستال 

يذكر أن أحداث مسلسل "كريستال" الذي يمتد لـ 90 حلقة، تدور حول "جواد"، و"فاي" و"عليا"، حيث تجمعهم قصة تدور في فلك الحب والانتقام والانكسار.

 

وتبدأ القصة بتقديم "جواد" واجب العزاء "لعليا" في وفاة والدها، لكنه يلتقي بـ"فاي" صدفة، وتلفت انتباهه، فيما تعتبره هي الطبيب الذي أنقذ حياتها بعد تعرضها لحادث سير بسيط، لتتخذ علاقتهما بعد ذلك شكلًا مختلفًا، وسرعان ما تشهد حياة الـ3 أطراف العديد من الصراعات.

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