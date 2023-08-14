كواليس مشهد إنقاذ السعدني لـ هنا الزاهد في مسلسل سيب وأنا أسيب (فيديو)

سيب وأنا أسيب، أعاد الفنان أحمد السعدني نشر فيديو يكشف كواليس تصوير مشهد إنقاذه لحبيبته نبيلة من أيدي عصابة اختطفتها والذي يضرب من خلاله أحد أفراد العصابة.

السعدني يحتفي بآراء الجمهور

وحرص الفنان أحمد السعدني على نشر كل التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور على مسلسله الجديد سيب وأنا أسيب.

وأعاد السعدني نشر تعليقات الجمهور على المسلسل وحلقاته الجديدة وتعبيراتهم عن حبهم للشخصية التي يقدمها من خلاله وذلك عبر خاصية الاستوري في حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام، كما احتفى السعدني بإعجاب الجمهور بالثنائي الذي يشكله مع الفنانة الشابة هنا الزاهد.

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دور هنادي مهنا

كشفت أحداث مسلسل سيب وأنا اسيب عن أن سناء هنادي مهنا هي كلمة السر في تمسك شقيقها إبراهيم بـ “بيلا” بالرغم من هربها ليلة الزفاف.

وكشفت أحدث حلقات مسلسل “ سيب وأنا اسيب” أن سناء وهي على فراش المرض كانت تواسي شقيقه وتقنعه أن بيلا فعلت فعلتها لا لأنها تكرهه بل لرغبتها في تحقيق ذاتها وأوصته أن يتمسك بها ويسامحها عند عودتها مؤكدة أن صديقة عمرها بالتأكيد ستعود وهو ما حدث بالفعل.

هنادي مهنا وهنا الزاهد

شهدت أحداث حلقات مسلسل سيب وأنا اسيب الكشف عن طبيعة العلاقة التي جمعت بين بيلا وسناء شقيقة إبراهيم والتي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة هنادي مهنا.

وخلال استعادة بيلا لذكرياتها مع سناء ركزت الكاميرا على صورتين لهنا الزاهد وهنادي مهنا في الحقيقة في مرحلة الطفولة، حيث استعان المخرج وائل إحسان بصور حقيقية للنجمتين لإضفاء مزيد من الواقعية، وتم لصق الصور على دولاب ليكشف عن مدى التقارب بينهما في قصة المسلسل.

مصطفى أبو سريع

وظهر الفنان الشاب مصطفى أبو سريع كضيف شرف في الحلقة 7 من مسلسل سيب وأنا أسيب.

وقدم مصطفى أبو سريع شخصية شاب معجب ببيلا يقتحم خلوتها مع زوجها وحبيبها إبراهيم أثناء تواجدهما في مطعم لتناول العشاء، ويحاول الحصول على صورة مع بيلا، ويضع يده على كتفها فيثير غيرة إبراهيم الذي يقرر ضربه والانتقام منه.

"سيب وأنا أسيب" الأفضل في مصر

وتصدر مسلسل سيب وأنا أسيب قائمة الأفضل في مصر، حيث حصد المسلسل المركز الأول على منصة شاهد من حيث الأكثر مشاهدة.

ويحظى مسلسل سيب وأنا أسيب على نسبة مشاهدة عالية من قبل الجمهور العاشق للمسلسلات الخفيفة والكوميدية.