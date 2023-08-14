ما هو العمل التركي المستوحي منه مسلسل كريستال قصته؟

مسلسل كريستال، يحظى مسلسل كريستال باهتمام قطاع كبير من الجمهور، والمسلسل يعتبر من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض حاليًا.

المسلسل التركي الأصلي

ومسلسل كريستال هو مسلسل مقتبس من مسلسل تركي وهو "حرب الورود - Gullerin Savasi".

ومسلسل حرب الورود التركي تم البدء في عرضه عام 2014 وتضمن 68 حلقة تم تقسيمها على جزئين ولقد انتهى عرضه في فبراير 2016، وحظى المسلسل بشهرة واسعة في الوطن العربي.

وتدور قصة النسخة العربية من مسلسل كريستال حول وقوع مصممة أزياء مشهورة وابنة البستاني الذي يعمل لديها في حب الرجل نفسه، وسرعان ما تتحول المنافسة بينهما إلى صراع مفتوح لن يكتب النصر فيه إلا لإحداهما.

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أما قصة مسلسل كريستال التركي الذي يحمل اسم حرب الورود فتدور حول فتاتين إحداهما مصممة أزياء ثرية تضطر للعودة إلى قصر والدها بعد وفاته والاعتناء بشقيقها المريض، أما الفتاة الثانية فهي ابنة بستاني القصر التي تحلم بأن تصبح مصممة أزياء ثرية ويبدأ الصراع بين الفتاتين حينما تقع الفتاتان في حب الشاب ذاته، وينتهي مسلسل كريستال التركي بفوز توليب الفتاة الثرية بحب الشاب وتقديرها للحياة العائلية، أما جوري فتصبح مصممة أزياء مشهورة ولكنها تخسر عائلتها.

أبطال مسلسل كريستال

وفيما يتعلق بـ أبطال مسلسل كريستال، فإن المسلسل الذي يعرض حاليًّا يشارك به نخبة من النجوم وأبطال مسلسل كريستال هم محمود نصر، وباميلا الكيك، وستيفاني عطا الله، ورولا حمادة، ولين غرة، وخالد شباط، وأنجو ريحان، وبلال مارتيني، وفادي حواشي وغيرهم.

أسباب مشاهدة مسلسل كريستال

وبعيدًا عن أبطال مسلسل كريستال، فهناك عدد من الأسباب التي تدفع الجمهور لمتابعة مسلسل كريستال، لعل أبرزها الأبطال المشاركون في هذا العمل الفني، حيث يضم المسلسل نخبة من ألمع وأهم نجون الفن في لبنان وسوريا مما يعطي المسلسل ثقلًا خاصًا.

حبكة متميزة

أما السبب الثاني فهو حبكة المسلسل التي تتسم بالجاذبية منذ اللحظة الأولى، حيث ينجح العمل في الابتعاد تمامًا عن فخ التكرار والملل بفضل خطوط القصة الرئيسية وخطوطها الثانوية الكثيرة.

الثنائيات وسحرها

ويتميز مسلسل كريستال أيضًا بسحر الثنائيات الذي يثري المسلسل ويزيد من تعلق الجمهور بالأحداث والأبطال، فهناك ثنائيات عدة في المسلسل مثل جواد وفاي، وجواد وعليا، وفاي وأوس، وورد وتامر.