مسلسل سيب وأنا أسيب، الكشف عن سر اختفاء هنادي مهنا الغامض

مسلسل سيب وأنا أسيب، شهدت الحلقة 6 من مسلسل سيب وأنا أسيب الكشف عن مصير شخصية سناء التي تقدمها الفنانة هنادي مهنا.

ففي نهاية الحلقة كشفت والدة إبراهيم (أحمد السعدني) عن سعادتها بلقاء بيلا فهي من رائحة سناء “الله يرحمها” لتدخل بيلا في حالة صدمة.

وصلة رقص لأحمد السعدني

شهدت الحلقة ٦ من مسلسل سيب وانا اسيب تقديم أحمد السعدني لوصلة رقص على أنغام أغنية ألف ليلة وليلة للفنان أم كلثوم.

وقدم السعدني وصلة الرقص أثناء تواجده في الحجز بعد مشادة واتهامات متبادلة مع خطيبته وزوجته بيلا الجندي.

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سيب وأنا أسيب حلقة 5

شهدت سيب وانا اسيب حلقة 5 استمرار المناوشات بين بيلا وابراهيم حيث يقرر ابراهيم إزالة كل الأبواب حتى يمنع بيلا من أن الاختباء.

وخلال سيب وانا اسيب حلقة 5 يكتشف كارلوس أن هناك شائعات تفيد بانفصاله عن بيلا الجندي خطيبته، ويحاول التواصل مع بيلا ولكن إبراهيم يمنعها ويقرر أن يأخذ الهاتف ويغلقه، فتذهب بيلا إلى البنك وتنوي شراء خط جديد ولكن تكتشف خلال سيب وانا اسيب حلقة 5 أن هناك حساب بنكي مشترك بينها وبين زوجها إبراهيم به مليون جنيه فتقرر سرقة الأموال على سبيل مواصلة مضايقته، وعلى جانب آخر يتمكن عوض في سيب وأنا أسيب حلقة ٥ من التخلص من فخ عزة وكشفها لأمر تواجده في “الكباريه”.

تعرف على قصة مسلسل سيب وأنا أسيب

وتدور قصة مسلسل سيب وانا اسيب حول شخصية نبيلة أو بيلا، وهي مصممة أزياء وناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وفائزة بالمركز الأول في إحدى مسابقات تصميم الأزياء، تجد نفسها مضطرة للعودة على وجه السرعة من لبنان إلى مسقط رأسها الإسكندرية، لتخبر أهلها بأمر خطبتها لممثل لبناني شهير، فتكتشف أنها على ذمة رجل مصري يمتلك ورشة إصلاح سيارات (أحمد السعدني)، والذي تزوجها بموجب توكيل من والدها، فتحاول الطلاق منه بشتى الطرق، وفي الوقت ذاته تحاول إخفاء هذه الحقائق عن خطيبها اللبناني.

وفي قصة "مسلسل سيب وانا اسيب"، لم يجد إبراهيم على مدار 5 سنوات إجابة لهروب زوجته ليلة زفافهما، فتأتي له الفرصة عند رجوعها لترتيب لقاء خطيبها مع أهلها.