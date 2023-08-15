مسلسل نعمة الأفوكاتو، تفاصيل أحدث أعمال مي عمر

مسلسل نعمة الأفوكاتو، ينتظر محبو وعشاق الفنانة مي عمر أحدث أعمالها وهو مسلسل جديد يحمل اسم نعمة الأفوكاتو وهو عمل من إخراج زوجها محمد سامي.

قصة مسلسل نعمة الافوكاتو

تدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو في إطار اجتماعي، حيث تجسد مي عمر دور محامية اسمها نعمة هى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، وتمر بالعديد من الأزمات خلال أحداث المسلسل، كما أنها ستظهر منفصلة عن زوجها الذي يقدم دوره أحمد زاهر.

أبطال نعمة الأفوكاتو

ويشارك فى مسلسل نعمة الأفوكاتو عدد كبير من النجوم منهم مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سامي مغاوي، عماد زيادة، سلوى عثمان، لبنى ونس، كمال أبورية، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، تأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

Advertisements

استمرار تصوير نعمة الأفوكاتو

ويواصل أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو بقيادة محمد سامي، تصوير المشاهد الداخلية للعمل بأحد الأستوديوهات بالقاهرة، حيث اعد المخرج محمد سامي جدول زمني مكثف للإنتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل في شهرين فقط، خاصة أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط.

ووضع محمد سامي ذلك الجدول رغم صعوبته حتي يستطيع تصوير الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي من المفترض أن يشارك في الموسم الرمضاني المقبل، قبل ان تكون هناك بعض الآراء بتأجيل المسلسل إلي عام 2025.

أحمد زاهر

وكان الفنان أحمد زاهر قد نشر مجموعة من الصور من كواليس مسلسل " نعمة الأفوكاتو " ظهر فيها برفقة الفنانة مي عمر، معلنا بداية تصوير العمل.

وعلق الفنان أحمد زاهر على عبر حسابه على موقع الصور الشهير إنستجرام قائلا:" بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير في مسلسل نعمة الأفوكاتو.. انتظرونا في رمضان 2024 ".

مسلسل علاقة مشروعة

وكانت الفنانة مي عمر قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "علاقة مشروعة" رفقة النجم ياسر جلال، حيث حقق المسلسل نجاحا كبيرا.

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر، بالإضافة إلى عدد من كبار نجوم الفن من بينهم داليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.