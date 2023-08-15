القبض على سائق أتوبيس نقل عام بسبب وضع قدمه بالنافذة (صور)
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق أتوبيس نقل عام بسبب السير بسرعة زائدة ووضع قدمه بالنافذة المجاورة له.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، أظهر الواقعة، مطالبين بمحاسبة السائق على تعريضه حياة المواطنين للخطر.
من جانبها، رصدت المتابعة الأمنية الفييدو المتداول للسائق المتهور، حال سيره بطريق "القاهرة- الإسماعيلية" الصحراوى بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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