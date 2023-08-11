الجمعة 11 أغسطس 2023
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حوادث

الأمن يكشف لغز صورة جثة مجهولة داخل مستشفى بالقليوبية

مديرية أمن القليوبية،فيتو
مديرية أمن القليوبية،فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول صورة عبر موقع "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية أحد الأشخاص "متوفى" بأحد المستشفيات بالقليوبية. 

تابعت الأجهزة الأمنية تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تتضمن المساعدة فى التعرف على هوية (أحد الأشخاص) متوفى بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية.

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وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) بتعرض والده (صاحب الصورة) لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وبمراجعة التقرير الطبى المنسوب صدوره للمستشفى والذى يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة الخانكة محافظة المنوفية مديرية أمن القليوبية وزارة الداخلية

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