الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

حبس القائمين على إدارة صفحتين لترويج أعمال الدجل والشعوذة

الدجل والشعوذة، فيتو
الدجل والشعوذة، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام علي  ذمة التحقيقات احتياطيا بتهمة ممارسة أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بزعم فك الأعمال.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة  تمكنت من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة.
  


 وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحتين على مواقع التواصل الاجتماعى يُبدى من خلالهما المُعلنان قدرتهما على العلاج الروحانى والقيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر مقابل مبالغ مالية.
 

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وبالفحص أمكن تحديد القائمين على إدارة الصفحتين وتبين أن (لهما معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على (7 كارنيهات يشتبه فى كونها مزورة – الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والشعوذة) وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتى ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

 

 

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