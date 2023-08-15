توضيح من إدارة البورصة المصرية بشأن تعظيم العوائد الاستثمارية لبعض المنشآت الرياضية
ذكرت إدارة البورصة المصرية فى بيان لها أنها تود توضيح أن اللقاء الذي جمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع السيد رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، يوم الثلاثاء الموافق 8-أغسطس-2023، قد تضمن مناقشة وبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية فى شتى المجالات وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب التوعوية، وأيضا دعم جهود وزارة الشباب والرياضة بشأن تعظيم العوائد الاستثمارية للأصول والمشروعات التي تنفذها الوزارة.
وفي هذا الإطار ناقش الطرفان إمكانية تعزيز مساهمة منظومة سوق المال في دعم وتطوير الاستثمارات في كافة المجالات الرياضية أخذا في الاعتبار أن الطرح في البورصة يعتبر وسيلة لتعظيم حقوق مالكي هذه الاستثمارات والأصول على المدى الطويل، كما ناقشا تمكين وزارة الشباب والرياضة من الاستفادة من الأصول الضخمة التي تمتلكها كافة مؤسساتها وهيئاتها الاقتصادية (ومن ضمنها استاد القاهرة الدولي كهيئة اقتصادية مستقلة) وذلك لزيادة العوائد الاستثمارية للأصول القائمة من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذلك إمكانية استغلال بعض المواقع الخالية وغير المستغلة فى إقامة مشروعات اقتصادية جديدة تدر دخلًا على الوزارة وهيئاتها لإعادة إنفاقه على أعمال الصيانة والتطوير الشامل فضلًا عن تعظيم دورها خلال الفترة المقبلة فى دعم الحركة الرياضية المصرية من خلال زيادة قدرتها على استضافة مختلف الأحداث والفعاليات الرياضية المحلية والقارية والعالمية.
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