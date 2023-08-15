إعلان الحداد في داغستان الروسية، بعد مصرع 35 في انفجار محطة وقود

أعلنت السلطات في جمهورية داغستان الروسية اليوم الثلاثاء، يوم حداد، بعد مقتل 35 شخصا على الأقل في انفجار أعقبه حريق في محطة للوقود في جمهورية داغستان الواقعة في القوقاز، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الروسية.

ولا تزال أسباب الكارثة مجهولة، لكن الحوادث والحرائق من هذا النوع تتكرر في روسيا.. وغالبًا ما تكون بسبب ضعف الالتزام بمعايير السلامة أو تهالك المنشآت.

تدمير محطة الوقود

وقد أدّى الانفجار الذي وقع ليل الاثنين إلى تدمير محطة الوقود في ضواحي محجّ قلعة، عاصمة داغستان، وتسبب بحفرة عميقة وحريق هائل بحسب الصور التي بثها التلفزيون الروسي.

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فيما قال أحد الشهود لقناة "رن-تي في" التلفزيونية الروسية بينما كان الأطباء يعالجون جرحًا في رأسه، "كان كل شيء من حولنا مشتعلًا...، لم نتمكن من رؤية أي شيء".

بوتين يتمنى الشفاء العاجل للمصابين

من جانبه، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعازيه لأقارب الضحايا و"تمنى الشفاء العاجل للمصابين"، بحسب بيان صدر عن الكرملين.. كما قدم الزعيم البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو وهو حليف لموسكو تعازيه.

وفي وقت لاحق، فُتِح تحقيق لتحديد ملابسات الواقعة، حسبما أفادت عبر تليجرام اللجنة المكلّفة التحقيق التابعة للاتّحاد الروسي.

الكارثة وقعت على طريق فيدرالي

وقد وقعت الكارثة الساعة 21,40 (18,40 بتوقيت جرينتش) على طريق فيدرالي، حسبما قال رئيس داغستان سيرجي ميليكوف.

ونشر قسم التحقيق على "تليجرام": "نشب حريق أثناء صيانة السيارات، تلاه انفجار خلف قتلى وجرحى".

حداد في داغستان

من جانبها، نقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية على تليجرام عن أحد الشهود قوله إن الحريق اندلع في منطقة كانت فيها سيارات متوقفة، وانتشر إلى محطة الوقود.

وقال الشاهد الذي لم يذكر اسمه: "بعد الانفجار، انهار كل شيء على رؤوسنا، ولم نعد نرى شيئا".

انفجار هائل

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ريا نوفوستي على تليجرام انفجارا هائلا بعد اندلاع الحريق.

ونشرت وزارة حالات الطوارئ الروسية مقطع فيديو، تظهر خلاله تحاول مجموعة عناصر إطفاء إخماد ألسنة اللهب قرب هياكل مركبات، بينما يتفقّد مسعفون أنقاض مبنى بواسطة مصابيح كهربائيّة.

إجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو

وأوضحت وزارة الطوارئ أن السلطات الروسية أرسلت طائرة طبية من طراز إيل-76 إلى محج قلعة لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى موسكو.

وأعلن يوم حداد الثلاثاء في داغستان.

وأعلن رئيس داغستان سيرجي ميليكوف في خطاب: "بعد التحقيق الذي ستجريه الشرطة، سنفعل كل شيء لإحقاق العدالة وضمان سلامة مواطني داغستان".

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