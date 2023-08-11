السلطات الروسية تعيد فتح مطار فنوكوفو بموسكو عقب تهديدات أمنية

أعادت السلطات الروسية، فتح مطار فنوكوفو بموسكو، معلنة أنه تم رفع القيود على الرحلات وعاد عمل المطار إلى طبيعته، وفق ما أعلن المكتب الصحفي لمطار فنوكوفو.

تهديد أمني في مطار فنوكوفو

وكانت إدارة مطار فنوكوفو في موسكو، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، وقف عمله مؤقتًا، بسبب تهديد أمني لم يحدد نوعه، فيما اشارت تقارير إخبارية أن الإغلاق بسبب تحليق مسيرة بالقرب من المطار.

حريق بالقرب من مقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رغم عدم مرور وقت كاف لاستيعاب صدمة هجوم طائرات أوكرانية مسيرة لضرب الكرملين المقر الرئيسي لبوتين، نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن خدمة الطوارئ القول إن حريقًا اندلع مساء أمس الخميس في مستودع ببلدة أودينتسوفو الواقعة إلى الغرب من موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين ومطار فنوكوفو.

لكن الخدمة لم توضح كيفية اندلاع الحريق بالمستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي لبوتين في نوفو-أوجاريوفو.

وذكرت خدمة الطوارئ، في بيان، أن الحريق امتد لمساحة ألفي متر مربع بحلول منتصف الليل بتوقيت موسكو.

وأبلغت روسيا عن هجومين بطائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من موسكو هذا الأسبوع.

وكانت موسكو أعلنت، في 4 مايو الماضي إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا الكرملين فيما وصفته بمحاولة "إرهابية" لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت في بيان: "استهدفت مسيّرتان الكرملين.. تم تعطيل الجهازين"، واصفة العملية بأنها "عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية".

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وفي سياق آخر تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدمير طائرة مسيرة داخل أجواء العاصمة موسكو صباح اليوم الجمعة.

تدمير طائرة مسيرة داخل أجواء موسكو

وأعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.