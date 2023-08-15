بيونج يانج: نشوب الحرب النووية صار مسألة وقت

"نشوب الحرب النووية صار مسألة وقت"، هكذا عبرت بيونج يانج عن توقعاتها المتشائمة، حيث حذر وزير الدفاع الكوري الشمالي، كانج سون-نام، من اندلاع حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف وزير الدفاع الكوري الشمالي، خلال مشاركته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي: "لم يعد السؤال عن اندلاع حرب نووية في كوريا الشمالية يتعلق بما إذا كانت ستندلع، وإنما بمن سيبدؤها ومتى".

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وأكد أن الموقف السياسي والعسكري الراهن يظهر أن الدعوة إلى حل مشكلة شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار "مفرغة من مضمونها" بسبب تصرفات أمريكا.

النهج الأمريكي صدامي

وقال كانج سون-نام: "نحن مقتنعون بشدة بأن حل أي مشكلات عبر الحوار والمفاوضات سيكون مستحيلًا ما لم تدرك أمريكا الفشل الذريع لسياستها العدوانية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وما لم تتخل بالكامل ودون رجعة عن نهجها الصدامي إلى الأبد".

وقبل قليل، عارضت كوريا الشمالية، طلب أمريكا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان فيها.

وأرجعت بيونج يانج معارضتها لهذه الخطوة إلى أنها "انتهاك عنيف لكرامتها وسيادتها".

رسالة بوتين في "ذكرى التحرير"

من جانب آخر، دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية، في رسالة تهنئة وجهها إلى زعيم البلاد، كيم جونج أون، في "ذكرى التحرير"، وفقا لبيان أصدره الكرملين.

وأوضح بوتين: "إنني مقتنع بأننا سنواصل تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يخدم شعبينا ولصالح تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرقي آسيا عموما".

"يوم تحرير" كوريا

واعتبر بوتين "يوم تحرير" كوريا "رمزا لبسالة وبطولة جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين كافحوا معا الاستعمار الياباني".

وأشار إلى أنه في هذه الفترة "نشأت تقاليد الصداقة والتعاون لتصبح قاعدة صلبة لتطوير علاقات حسن الجوار بين روسيا الاتحادية وكوريا الشمالية".

من جانبه، كان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، قد وصف كوريا الشمالية في يوليو الماضي بأنها "شريك مهم" لموسكو، وذلك خلال محادثات أجراها مع نظيره الكوري الشمالي، كانج سون نام، في بيونج يانج.

تعليق أمريكي

وعلق وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، على الزيارة قائلا إن الولايات المتحدة تعتقد أن شويجو يزور كوريا الشمالية لتأمين إمدادات الأسلحة لمساعدة القوات الروسية التي تحارب في أوكرانيا.

وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتقديم أسلحة لروسيا في حربها في أوكرانيا، بما في ذلك قذائف المدفعية والصواريخ المحمولة على الكتف والصواريخ، وتنفي بيونغ يانغ وموسكو أي صفقات أسلحة بينهما.

وقد حافظت موسكو وبيونج يانج على تحالف وثيق، لكنهما أصبحا أكثر قربا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ تعرض كلا الجانبين لعقوبات وعزلة إلى حد كبير على الساحة العالمية.

قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان

وتأتي تصريحات بوتين قبل أيام من عقد قمة ثلاثية بين قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يوم الجمعة في واشنطن بغية تعزيز التعاون الأمني ومواجهة تزايد التهديدات من جانب كوريا الشمالية.

وتشهد العلاقات بين الكوريتين تدهورا، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها حاليا مع دعوة زعيم كوريا الشمالية إلى تسريع سباق التسلح بما يشمل الأسلحة النووية التكتيكية.

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