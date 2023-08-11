بيونج يانج تدرس فتح حدودها مع الاحتفال بالذكرى 75 لتأسيس كوريا الشمالية

كشفت تقارير صينية أن كوريا الشمالية تدرس فتح حدودها، وذكرت وكالة "كوريو" الصينية المتخصصة في السفر إلى كوريا الشمالية أن بيونج يانج التي تغلق حدودها بسبب جائحة كوفيد-19، ستفتحتها بشكل محدود قريبا.

وأفادت الوكالة في منشور على موقعها الإلكتروني بأنها تلقت ردا من قبل مسئولي الجانب الشمالي بأن فتح الحدود سيكون "قريبا" ولم تستطع تأكيد موعد محدد لفتح الحدود.

العمال والطلاب والسياح

وأكدت الوكالة أنه على حد علمها، ستفتح بيونج يانج حدودها أمام مواطنيها أولا، مما يتيح فرصا للعمال والطلاب ورجال الأعمال والدبلوماسيين الشماليين لدى الصين للقائهم مع أفراد عائلاتهم، متوقعة أن يوسع الشمال النطاق من الدبلوماسيين ومسؤولي المنظمات غير الحكومية في البداية إلى السياح أيضا.

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وأشارت إلى أنه لم يتم تشغيل الرحلات الجوية إلى كوريا الشمالية بعد، وتتوقع أن يستخدم الكوريون الشماليون العائدون إلى وطنهم القطارات.

رفع الاستعداد للحرب

وفي وقت سابق، تعد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون برفع الجاهزية للحرب، موضحة أن بيونج يانج تدعو لمناورات لتجريب أسلحة جديدة.

وأمس الخميس، أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أقال أعلى جنرال في الجيش، داعيا إلى تكثيف الاستعدادات للحرب "بطريقة هجومية" عبر تعزيز إنتاج الأسلحة والقيام بتدريبات أكثر.

وظهرت هذه التطورات خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية الأربعاء الماضي، وفق ما أورد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وبعد أيام فقط من قيام كيم بزيارات تفقدية للعديد من مصانع الأسلحة الرئيسية.

مناورات بين سيول وواشنطن

وجاء الاجتماع العسكري في الوقت الذي تستعد فيه سيول وواشنطن لإجراء مناورات عسكرية مشتركة كبيرة في وقت لاحق هذا الشهر تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة تمهيد لغزوها.

وكشف تقرير الوكالة أن كيم أقال رئيس الأركان العامة باك سو إيل خلال الاجتماع واستبدله بنائب الماريشال ري يونج جيل، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وأوضح التقرير أن جدول أعمال الاجتماع تضمن "القيام باستعدادات حرب كاملة"، بما في ذلك "تأمين المزيد من وسائل الهجوم القوية" لضمان "الاستعداد العسكري المثالي للحرب".

وأضاف أن كيم دعا "جميع منشآت صناعة الذخيرة إلى المضي قدما في الإنتاج بكميات ضخمة لمختلف الأسلحة والمعدات".

تدريبات حربية

وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "دعا أيضا إلى إجراء تدريبات حربية بنشاط لتشغيل أحدث الأسلحة والمعدات التي تم نشرها مؤخرا بفاعلية".

وأعلنت الوكالة أن كيم توصل إلى "نتيجة هامة بشأن زيادة تكثيف الاستعدادات الحربية للجيش الشعبي الكوري بطريقة هجومية".

الاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس كوريا الشمالية

وبحث الاجتماع العسكري الاستعدادات لإقامة استعراض ضخم للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس كوريا الشمالية في 9 سبتمبر، وفق وكالة الأنباء المركزية.

وفى وقت سابق أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج الأحد الماضي، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تفقد مصانع الأسلحة الرئيسية في البلاد، بما في ذلك تلك التي تنتج أنظمة مدفعية ومركبات إطلاق صواريخ باليستية ذات قدرة نووية.

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