باير ليفركوزن الألماني يتعاقد مع حارس مانشستر يونايتد

الدوري الألماني، أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس التشيكي ماتي كوفار، من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى عام 2027.

ولعب ماتي كوفار (23 عاما) معارا لفريق سبارتا براج التشيكي في الموسم الماضي.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لباير ليفركوزن "إنه لاعب لديه إمكانيات كبيرة، لدينا ثقة كبيرة في نجاحه معنا في السنوات المقبلة".

وواصل:" كوفار أنه متحمس للغاية بشأن جودة هذا الفريق".

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وفاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين في في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد خلال المباراة رافائيل فاران في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون



وكان الهولندي إيرك تين هاج تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

ومن ناحية أخرى انتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".