الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

باير ليفركوزن الألماني يتعاقد مع حارس مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد،فيتو
مانشستر يونايتد،فيتو

الدوري الألماني، أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الحارس التشيكي ماتي كوفار، من مانشستر يونايتد، بعقد يمتد حتى عام 2027.

ولعب ماتي كوفار (23 عاما) معارا لفريق سبارتا براج التشيكي في الموسم الماضي.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لباير ليفركوزن "إنه لاعب لديه إمكانيات كبيرة، لدينا ثقة كبيرة في نجاحه معنا في السنوات المقبلة".

وواصل:" كوفار أنه متحمس للغاية بشأن جودة هذا الفريق".

Advertisements

وفاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين في في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد خلال المباراة رافائيل فاران في الدقيقة 76 من عمر اللقاء. 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون


وكان الهولندي إيرك تين هاج تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

 

ومن ناحية أخرى انتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

مانشستر يونايتد يحقق أول انتصاراته على حساب وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي

صفقات الكبار في الدوري الإنجليزي، أرسنال يضم أغلى صفقة في تاريخه، دعم هجومي لمانشستر يونايتد والسيتي يضم صخرة دفاعية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الألماني باير ليفركوزن الالماني التشيكي ماتي كوفار مانشستر يونايتد ليفركوزن الألماني نادي باير ليفركوزن الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يحقق أول انتصاراته على حساب وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي

تعادل سلبي بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد في الشوط الأول (صور)

صفقات الكبار في الدوري الإنجليزي، أرسنال يضم أغلى صفقة في تاريخه، دعم هجومي لمانشستر يونايتد والسيتي يضم صخرة دفاعية

يوفنتوس يزاحم مانشتر يونايتد على صفقة سفيان أمرابط

الأكثر قراءة

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

اللي عاوز حاجة ياخدها، شيبة يلغي جميع حفلاته حدادا على والدته

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

طبيب يوضح الفرق بين أعراض نزلة البرد ومتحور كورونا الجديد Eg.5

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

ننشر نص الحكم بحبس أحمد فلوكس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه (مستند)

بغرض لم شمل الأسرة، محافظ الجيزة يعتمد مقترح نظام النقل بالبدل بالمدارس التجريبية

Advertisements

منوعات

المزيد

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

انهيارات أرضية وفيضانات وبرك طينية تجتاح إيطاليا

ارتفاع قياسي في أعداد المشردين بأمريكا

إجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان" باليابان، ومشاهد مرعبة لشدة الإعصار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 15-8-2023

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء، مؤشر الذهب عالميا 15-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جوائز مسابقة الخطيب المثالي لعام 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

تفسير حلم العدس في المنام وعلاقته بالتعب والهموم ووجود منغصات في الحياة

دعاء الفجر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد
الجريدة الرسمية