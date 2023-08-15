الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

مانشستر يونايتد يحقق أول انتصاراته على حساب وولفرهامبتون بهدف في الدوري الإنجليزي

فريق مانشستر يونايتد،
فريق مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين في في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

سجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد خلال المباراة رافائيل فاران في الدقيقة 76 من عمر اللقاء. 

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أحداث الشوط الأول بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

شهد الشوط الأول سيطرة تامة من مانشستر يونايتد وبناء الكرة من الخلف.

وأضاع مانشستر يونايتد أكثر من هدف محقق عن طريق جرناتشو وراشفورد.

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بينما لعب وولفرهامبتون مباراة دفاعية بامتياز وحاول منع مانشستر يونايتد من بناء الكرة بالخلف.

وهدد وولفرهامبتون مرمى اليونايتد في أكثر من كرة عن طريق الهجمات المرتدة.

أحداث الشوط الثاني

استمرت السيطرة لصالح مانشستر سيتي أغلب فترات هذا الشوط، ودانت أمام مهاجميه العديد من الفرص السهلة، ونجح رفائيل فارات في ترجمة هذه السيطرة لهدف أول في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام وولفرهامبتون

 وكان الهولندي إيرك تين هاج تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، وان بيساكا.

خط الوسط: ماسون ماونت، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، أنتوني.

 

تشكيل مانشستر يونايتد، فيتو 
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ومن ناحية أخرى انتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

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