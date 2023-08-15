بغرض لم شمل الأسرة، محافظ الجيزة يعتمد مقترح نظام النقل بالبدل بالمدارس التجريبية

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المقترح المقدم من مديرية التربية والتعليم باعتماد النقل بالبدل كآلية لنقل الطلاب بالمدارس التجريبية بنطاق المحافظة للتسهيل على أولياء الأمور.

قرار هام من محافظ الجيزة



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القرار يأتي استجابةً لرغبات أولياء أمور الطلاب المتضررين من عدم قبول أبنائهم بمدارس تجريبية بمحيط مقر إقامتهم وذلك نظرًا للكثافات الطلابية المحددة لكل مدرسة فى بعض الحالات وتوزيع أبناء الأسرة الواحدة ممن تمتلك أكثر من طالب بمراحل التعليم فى مدارس متباعدة فى حالات أخرى الأمر الذي يشكل عبئا ماليا ونفسيا واجتماعيا.

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مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة



ومن جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم وضع آلية لتنفيذ القرار بالشكل الذى لا يخل بمبدأ الكثافة الطلابية داخل الفصول من خلال (النقل بالبدل).



وأضاف بأنه يمكن لولى الأمر الراغب فى نقل أحد أبنائه من مدرسة تجريبية لأخرى أن يتقدم بطلب للمدرسة ومن ثم يتم فحصه من خلال لجنة التجريبيات للم شمل الأسرة طبقًا للقرار رقم 285 وتحت إشراف مدير الإدارة التعليمية.



يذكر أن محافظ الجيزة قد اعتمد تخفيض درجات الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة ٥ درجات لتكون من ٢٢٠ درجة بدلًا من ٢٢٥ درجة وذلك استجابة لرغبات أولياء الأمور.

ضوابط التحويلات بين المدارس 2024



وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس، وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

أولا: التحويل داخل الإدارة

تحرير ( 4 ) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب. يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل اليها.

• تعرض جميع طلبات التحويل على قسم التعليم الخاص بالإدارة التابع لها المدرستين، والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

• يراعى عدد الطلاب طبقا للكثافة المقررة قانونا.

ثانيا: التحويل من إدارة لإدارة:

• تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية

.. تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة

التحويلات

و تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بالإدارة التابع لها المدرسة المراد التحويل إليها.