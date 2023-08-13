الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مدير تعليم الجيزة يمنح إدارة جنوب درع التميز (صور)

النشاط الصيفي بمدارس
النشاط الصيفي بمدارس جنوب الجيزة، فيتو

منح أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية عبد المقصود السعيد مدير عام  إدارة جنوب الجيزة التعليمية درع التميز على الجهود المبذول من الإدارة في تفعيل  النشاط الصيفي الذي تقوم به بعدد من المدارس التابعة لها وذلك خلال مواصلة وكيل الوزارة متابعة النشاط الصيفي لعدد من مدارس إحدى الإدارات التابعة  لإدارات الجيزة التعليمية.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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تحويلات المدارس الإلكترونية

 

وكان قد أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن يوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023 هو آخر يوم لتلقى طلبات التحويل الالكتروني والاستثناءات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.

 

تعليمات خاصة بالتحويل إلى رسمي لغات
 

على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل ملغى.

 

المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).
 
 

المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية).
 
 

المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).
 


 على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول مع الالتزام بالأوراق التي تطلبها المدرسة.
 
 

يمنع منعا باتا جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة.

 

ضوابط التحويلات بين المدارس 2024
 


وحددت الإدارات التعليمية عددًا من التعليمات والضوابط في إجراءات التحويل بين المدارس، وهي كالتالي:

تقدم طلبات التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

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وعن إجراءات التحويل بالتعليم الخاص طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

 

أولا: التحويل داخل الإدارة 

 

تحرير ( 4 ) استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب. يتوجه ولي الأمر بتلك الاستمارات وتقديمها وتركها للمدرسة المراد التحويل إليها.

• تعرض جميع طلبات التحويل على قسم التعليم الخاص بالإدارة التابع لها المدرستين، والعرض على لجنة التحويلات بالإدارة طبقا للكتاب الدوري 40 لسنة ٢٠١٦.

• يراعى عدد الطلاب طبقا للكثافة المقررة قانونا.

 

ثانيا: التحويل من إدارة لإدارة:

 

• تحرير 4 استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. اعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب والإدارة التعليمية

.. تقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات

و تعرض جميع طلبات التحويل على لجنة التحويلات بالإدارة التابع لها المدرسة المراد التحويل إليها.

ثالثا: التحويل من محافظة لمحافظة:

 

 تحرير 4  استمارات تحويل تملأ بمعرفة المدرسة المقيد بها الطالب.

. واعتماد استمارات التحويل من المرحلة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

. واعتماد استمارات التحويل من المرحلة التابع لها الطالب بمديرية التربية والتعليم

. وتقديم استمارات التحويل للمدرسة المراد التحويل إليها وتركها لحين العرض على لجنة التحويلات، بمديرية التربية والتعليم.

تعليمات عامة 

على جميع المدارس الخاصة المحول اليها عرض جميع التحويلات على إدارة التعليم الخاص بالمديرية للاعتماد.

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إدارة جنوب الجيزة التعليمية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة الدكتور رضا حجازى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تربية والتعليم جنوب الجيزة

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