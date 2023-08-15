انفجارات قوية تهز قرى لبنانية
أفادت صحيفة اللواء اللبنانية، بأنه سُمِعت أصوات انفجارات قوية وصل صداها إلى العديد من قرى وبلدات مناطق مرجعيون وحاصبيا والعرقوب.
مناورات عسكرية
وأشارت الصحيفة اللبنانية، إلي أن الانفجارات تبين أنها ناجمة عن مناورات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل المنطقة المحتلة.
وأوضحت الصحيفة، إلى أن ذلك تزامن مع تحليق مكثف لطائرة الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المنطقة.
وقوع انفجارات قوية
ومن جانبه، أفاد مراسل قناة الجديد اللبنانية إلى وقوع انفجارات قوية في منطقة عرمتا السريرة نتيجة تدريبات عسكرية لـ حزب الله حيث سمع دوي انفجارات قوية يصل صداها إلى منطقة مرجعيون.
وعلى الجانب الآخر تلقى النائب العام التمييزي في لبنان، غسان عويدات، كتابا من مدعي عام ليبيا المستشار الصديق الصور، يستفسر فيه عن الدوافع القانونية لاستمرار توقيف هانيبال القذافي في لبنان منذ 2015.
وتضمن الكتاب بيان المعونة القضائية التي يحتاجها لبنان من الجانب الليبي، في ملف خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، حيث يبدو أن التعاون الليبي مشروط بمراعاة مقتضيات القانون المحلّي، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط
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