الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إسرائيل كلمة السر، وفد إيراني رفيع المستوى يزور لبنان

إيران ولبنان، فيتو
إيران ولبنان، فيتو

زار رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، وحيد جلال زاده برفقة وفد من المجلس، بلدة مارون الراس اللبنانية الحدودية وتجولوا قرب الحدود مع إسرائيل.

وزار الوفد حديقة إيران بالبلدة وجال داخل أرجائها مطلعا على أقسامها ومحتوياتها.

ورافق الوفد أعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة، وعدد من الفعاليات والشخصيات البلدية والاختيارية والثقافية والاجتماعية.

 

الوفد الإيراني يتجول بالقرب من الحدود مع إسرائيل

وذكر موقع العهد الإخباري أن "جلال زاده استمع لشرح مفصل من أحد مجاهدي المقاومة الإسلامية حول دور هذه البقعة الجغرافية التي بُنيت عليها الحديقة في التصدِّي للعدوان "الإسرائيلي" عام 2006".

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وقال زاده: "نتشرَّف بالتواجد في هذه البقعة المباركة في مارون الراس في خط الدفاع الأول أمام العدو الصهيوني الغاشم"

وأضاف: "لأننا نقف في نقطة حدودية مع فلسطين المحتلة، أريد أن أذكركم بالكلمة التي أطلقها الإمام الخميني بأن إسرائيل يجب أن تزول من الوجود، وعقب على ذلك لاحقًا قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام خامنئي بأن هذا الكيان الصهيوني لن يستمر في الوجود بإذن الله تعالى لأكثر من 25 سنة".

 

وفد إيراني يلتقي نصر الله والفصائل الفلسطينية في لبنان

وبحث الوفد الإيراني مع الفصائل الفلسطينية في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، القضية الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، حضر اللقاء واستعرض الجانبان آخر المستجدات على الأرض الفلسطينية.

وكان الوفد التقى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، في وقت سابق من اليوم، إذ تم استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحة في لبنان وفلسطين والمنطقة.

یذکر أن الوفد الإيراني يقوم حاليا بزيارة العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف تعزيز للعلاقات وتجسيدا للتعاون المشترك بين البلدين، والتقى الوفد خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين وممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية.

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