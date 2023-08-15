الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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خارج الحدود

اندلاع حريق ضخم في السوق الكبير بطهران

السوق الكبير في طهران،
السوق الكبير في طهران، فيتو

اندلع حريق ضخم صباح اليوم الثلاثاء في البازار الكبير/ السوق الكبير في طهران بالعاصمة الإيرانية طهران دون ورود أنباء عن إصابات، وفقا لوكالة "تسنيم" للأنباء.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران: "اندلع حريق في بازار طهران الكبير وشبت النيران في نحو 30 مستودعا ومتجرا".

وأوضحت الوكالة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

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