السبت 05 أغسطس 2023
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خارج الحدود

لبحث الخلافات حول حقل الدرة للغاز، طهران تدعو وزير خارجية الكويت لزيارتها

وزير خارجية الكويت،
وزير خارجية الكويت، فيتو

أعلنت مصادر في الكويت أن وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، تلقى دعوة لزيارة إيران، في خضم خلاف حول حقل للغاز يشمل السعودية.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن سالم عبد الله الجابر الصباح تسلم أمس الخميس أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد محمد توتونجي، الذي نقل إليه رسالة من وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان، تضمنت دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية.

طهران تهدد بمواصلة عمليات التنقيب

وأتت الدعوة فيما أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.

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ويشكل الحقل البحري المعروف بـ"آرش" في إيران و"الدرة" في الكويت والسعودية، يعد مصدر خلاف طويل بين البلدان الثلاث.

وخاضت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لكن لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

 فشل محاولات إعادة إحياء المفاوضات

ومؤخرا، فشلت محاولات إعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة والكويت مجددا أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، ملكية مشتركة بين البلدين فقط.

 ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة

وفي السياق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل "الدرة" بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات فيها.

وأشار البيان إلى أن البلدين: "يجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

حقل مشترك مع الكويت والسعودية!!

وفي وقت سابق، أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن طهران تتابع حقوقها ومصالحها فيما يتعلق بحقل "آرش" الغازي، الذي تعتبره حقلا مشتركا مع الكويت والسعودية، ولن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها.

وبدوره، أعلن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، رفض بلاده للإجراءات الإيرانية تجاه حقل "الدرة" البحري، مؤكدا أن الحقل "ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه لحين حسم ترسيم الحدود البحرية".

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