استدعاء ضحايا عصابة سرقة السيارت في السلام

أمرت نيابة السلام باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها لمواجهتهم بالمتهمين.

رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.

Advertisements

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب" وواقعة سرقة سيارة أخرى.

وأضاف بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات، وأقر بتصرفه فى السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها.

وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.