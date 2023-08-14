سقوط 13 شخصا بينهم سيدتين بتهمة سرقة الشقق ومتعلقات المواطنين بالقاهرة (صور)

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

ونجحت الجهود مديرية أمن القاهرة فى ضبط 13 شخصًا لارتكابهم وقائع سرقات الشقق ومتعلقات المواطنين والدراجات النارية وعدادات المياه والسيارات والدراجات النارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

وجاء جهود ضبط المتهمين:

ضبط شخصين لقيامهما بسرقة (2 قطعة سلاح نارى "مرخصة" – 3 طبنجات صوت – عدد من الطلقات - مشغولات ذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية " – كمية من المتعلقات الشخصية والأجهزة والمقتنيات) من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

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وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة "بأسلوب التسلق"، وأضاف أحدهما بقيامه بالتصرف فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.





وضبط (سائق، وزوجته) لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول – بطاقة بنكية) من مسكن أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، وكذا سحب مبلغ مالي من حساب المجني بإستخدام البطاقة المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بارتكاب السرقة.



كما تم ضبط ( 4 أشخاص) لقيامهم بسرقة دراجة نارية ملك أحد المواطنين حال توقفها أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزتهم (مبلغ مالى - سلاح أبيض – أداة حديدية).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بإستخدام الآداة الحديدية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكاب واقعتين سرقة (2) دراجة نارية بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى (شخصان "سيئى النية") "أمكن ضبطهما"، وبحوزتهما (الدراجات النارية المستولى عليها) ، وبمواجهتهما بأقوال المتهمين أيداها.



وضبط (سيدة – لها معلومات جنائية) لقيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها (مبلغ مالى - متعلقات شخصية) من (إحدى السيدات) حال استقلالهما سيارة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بارتكاب ( 10 ) وقائع أخرى بأسلوب "النشل"، وتم بإرشادها ضبط (مبلغ مالى – قطعتين مصوغات ذهبية وفضة – 11 بطاقة رقم قومى من متحصلات وقائع السرقـــة).





وتم ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة قسمى شرطة التبين و15 مايو) لقيامهما بسرقــة (جهاز كمبيوتــر بمشتملاتــه) من داخل مكتبه بدائرة قسم شرطة التبين، وبمواجهتهمــا اعترفا لارتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وبتطوير مناقشتهمــــا أقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب، وأضافا بإرتكاب واقعة سرقة آخرى، وتم بإرشادهمــــا ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمسكن أحدهما.





كما تم ضبط (أحد اشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية - له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب 4 وقائع سرقة بطاريات سيارات بأسلوب "الفك"، وبحوزته (بطارية سيارة مجهولة المصدر - أدوات "فك وتركيب").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع المشار إليها، باستخدام الأدوات حيازته، كما تم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه.



كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزته (4 عدادات مياه "مجهولة المصدر" - فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مفتاح حديدى).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من أسفل إحدى عقارات بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بارتكاب 15 واقعة سرقة عداد مياه بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية " (تاجر خردة - مقيم بدائرة قسم حلوان – له معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.