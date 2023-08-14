محمد بسام: عواد الدنيا جاية عليه وعلي لطفي اتأخر بعدم المشاركة

تحدث محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عن بعض حراس مرمى الدوري المصري مثل محمد عواد وعلي لطفي.

وقال بسام لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب عبر نجوم إف إم: "محمد عواد حارس موهوب ولكن أشعر دائما أن "الدنيا جاية عليه" داخل نادي الزمالك".

وتابع: أشعر أن هناك بعض الأشخاص لا يريدون أن يحصل عواد على فرصة مع الزمالك.

علي لطفي



وعن محمود جاد قال: حارس كبير ويمتلك إمكانيات كبيرة ولكن الضغوط داخل الفريق البورسعيدي أثرت عليه واعتقد ان محمود جاد تحت قيادة علي ماهر سيظهر بشكل آخر.

وعن علي لطفي قال: أحد أفضل الحراس في مصر، وشهادتي به مجروحة، لأنه كان صديق غرفة واحدة منذ أيام منتخب الشباب وعلي لطفي يعلم جيدا متى يتخذ القرار الصحيح، أعتقد أنه إذا كان متواجد بشكل أساسي المواسم الماضية لأصبح الآن له شان آخر، اتوقع انه سوف يظهر بشكل قوي الموسم الجديد.

وعن مصطفى شوبير قال: حارس مرمى جيد، كنت اتابعه منذ كان في ناشئي الأهلي ويمتلك إمكانيات كبيرة وأيضا شخصية قوية ومحترمة.



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سيراميكا يبدأ فترة الإعداد

بدأ يوم الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم.

عودة الرمادي لقيادة سيراميكا

ووضع الرمادي برنامج إعداد بدأ بتدريبات خفيفة على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء خضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس وحصل اللاعبون على راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية اول أمس السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويخضع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا لاختبار طبى تحت إشراف طبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب قبل الاستعدادات للموسم الجديد تحت قيادة أيمن الرمادى.

وكان أحمد ياسر ريان يعاني من الإصابة على مستوى الانكل في القدم اليمنى.

المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع النادي المصري، على صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تتضمن انتقال ميدو جابر لاعب سيراميكا إلى المصري، وانتقال إسلام المزين لاعب المصري إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.



وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

سيراميكا كليوباترا يضم علاء مارسيلو

أعلن نادي لافيينا انتقال علاء مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي إلى سيراميكا كليوباترا تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وحصل سيراميكا كليوباترا علي توقيع علاء مارسيلو ناشئ الزمالك السابق لمدة 4 سنوات بعد إنهاء الاتفاق مع لافيينا.

ورفض مسئولو فريق سيراميكا رحيل المهاجم النيجيري جون إيبوكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لرغبة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادى على بقاء العناصر القوية للفريق.

ويعد المهاجم النيجيري جون إيبوكا من أفضل العناصر في بطولة الدورى الممتاز الموسم الماضى، وخاض تجربة احترافية بالدورى الليبى على سبيل الإعارة قبل أن يعود الى فريق سيراميكا استعدادا للموسم المقبل.

سيراميكا يضم سعد سمير

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع على عقود انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يقيم حفل تكريم للاعب خلال الأسبوع الجاري، وسمير يتم تحضيره ليصبح كادر داخل النادي عقب اعتزاله".

سيراميكا بطلا لكأس الرابطة

ونجح نادي سيراميكا بقيادة الرمادي في الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة كأس الرابطة

اقتراب رحيل رجب عمران

وافق مسئولو نادي سيراميكا بشكل مبدئي علي العرض المقدم من نادي الاتحاد السكندري لضم رجب عمران مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وكان رجب عمران قد لعب في الموسم الماضي لفريق المصري البورسعيدي لتنتهي إعارة اللاعب هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.

وينتهي عقد رجب عمران مع سيراميكا في الموسم المقبل حيث سيعقد عمران جلسة مع مسؤولي النادي لتحديد مصيره سواء بالموافقة بشكل رسمي على عرض زعيم الثغر أو التجديد للفريق.

الاتحاد يضم لاعب سيراميكا

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات التونسي سيف تقى لاعب سيراميكا كليوباترا السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام سيف تقي بالتوقيع رسميا للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.