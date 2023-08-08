الرمادي يقود مران سيراميكا في بداية فترة الإعداد (صور)

بدأ أمس الإثنين فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني الجديد للفريق فترة الإعداد للموسم الجديد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب انتهاء الموسم.

وعاد أيمن الرمادي إلى القاهرة قادما من دولة الإمارات بعد إنهاء ارتباطه بنادي الظفرة الإماراتي.

واجتمع الرمادي بإدارة نادي سيراميكا كليوباترا السبت الماضي للاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بعقده وصفقات الفريق وفترة الإعداد.

عودة الرمادي لقيادة سيراميكا

ووضع الرمادي برنامج إعداد يبدأ بتدريبات خفيفة على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء يخضع بعدها اللاعبون لاختبارات بدنية الخميس بعد القادم.

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ويحصل اللاعبون على راحة سلبية الجمعة، لتبدأ فترة الإعداد الفعلية السبت الموافق 12 أغسطس الجاري.

ويخضع أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا الى اختبار طبى تحت أشراف طبيب الفريق للاطمئنان على اللاعب قبل الاستعدادات للموسم الجديد تحت قيادة أيمن الرمادى.

وكان يعانى أحمد ياسر ريان من الإصابة على مستوى الانكل في القدم اليمنى.

الرمادي يكشف كواليس عودته لتدريب سيراميكا كليوباترا وما حدث مع الظفرة

أكد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه طلب الرحيل عن الظفرة الإماراتي والعودة إلى القاهرة.

وقال الرمادي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد: "حدث تواصل مع مسئولي الظفرة منذ شهر واتفقنا على تولي مسئولية الفريق".

وأكمل: "عندما جاءت مفاوضات سيراميكا كليوباترا بعد رحيلي عن أسوان طلبت من مسئولي الفريق التواصل مع الظفرة بأن أتواجد في نهائي كأس الرابطة لأنني مرتبط بكلمة بيني وبين الظفرة".

وتابع: "التعامل كان بيننا باحترام وتمت الموافقة على طلب تواجدي مع سيراميكا في نهائي الرابطة، ولظروف خاصة طلبت الرحيل عن الظفرة والعودة للقاهرة".

وأضاف: "الإدارة وافقت ولكني رفضت الرحيل إلا بعد الاتفاق على التعاقد مع مدير فني جديد، غدا سأجتمع معه ومع إدارة الظفرة لتسليمهم ملفات الفريق بالكامل".

وأشار: "مسئولي الظفرة اكدوا لي انهم سيشجعون سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري المقرر اقامته في الامارات".

وأردف: "سأعود لمصر وأعقد جلسة مع مسئولي سيراميكا كليوباترا لعمل الترتيبات الخاصة بالموسم الجديد".

المصري يضم ميدو جابر في صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا

أنهى نادي سيراميكا كليوباترا، الاتفاق مع النادي المصري، على صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، تتضمن انتقال ميدو جابر لاعب سيراميكا إلى المصري، وانتقال إسلام المزين لاعب المصري إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.



وحرصت إدارة سيراميكا كليوباترا، على توجيه الشكر إلى ميدو جابر الذي بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق منذ انضمامه إليه وقت صعوده إلى الدوري الممتاز بجانب دوره البارز مع سيراميكا كليوباترا في الفوز ببطولة كأس الرابطة.

سيراميكا بطلا لكأس الرابطة

ونجح نادي سيراميكا بقيادة الرمادي في الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ليتوج ببطولة كأس الرابطة

اقتراب رحيل رجب عمران

وافق مسئولو نادي سيراميكا بشكل مبدئي علي العرض المقدم من نادي الاتحاد السكندري لضم رجب عمران مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب مع المصري البورسعيدي بنهاية الموسم الجاري.

وكان رجب عمران قد لعب في الموسم الماضي لفريق المصري البورسعيدي لتنتهي إعارة اللاعب هذا الموسم مع الفريق البورسعيدي.

وينتهي عقد رجب عمران مع سيراميكا في الموسم المقبل حيث سيعقد عمران جلسة مع مسؤولي النادي لتحديد مصيره سواء بالموافقة بشكل رسمي على عرض زعيم الثغر أو التجديد للفريق.

الاتحاد يضم لاعب سيراميكا

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول على خدمات التونسي سيف تقى لاعب سيراميكا كليوباترا السابق تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقام سيف تقي بالتوقيع رسميا للاتحاد السكندري في صفقة انتقال حر.