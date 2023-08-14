ضبط 55 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و2400 عبوة عصير منتهي الصلاحية بالدقهلية

تمكنت حملة تموينية استهدفت مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط ٥٥ ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و٢٤٠٠ عبوة عصير منتهي الصلاحية.

حملات تموينية، فيتو

تأتي الحملات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات السيد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها.

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وتمت الحملة تحت إشراف على حسن وكيل المديرية ومحمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية ومصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية تشكلت الحملة برئاسة سامي إبراهيم وعضوية أحمد العيسوى من مأموري الضبط القضائي بالمديرية ناحية مركزي شربين وبلقاس.

حملات تموينية، فيتو

وأسفرت عن ضبط ٢ محضر ضبط سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها وتم التحفظ على ٥٥٠٠٠ علبة سجائر لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، ومحضر ضبط ٢٤٠٠ عبوة عصير منتهي الصلاحية وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة.

وفى سياق متصل تم تحرير محضرين لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

حملات تموينية، فيتو

تأتي هذه الحملة ضمن جهود مديرية تموين الدقهلية لمراقبة وضبط الأسواق وضمان توفر المواد الغذائية بجودة عالية وتعكس التحركات الرقابية والتزامها بمكافحة التلاعب والاحتكار والمخالفات التي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين.