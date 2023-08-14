حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية في البحيرة (صور)

قامت الوحدات المحلية لمركز محافظة البحيرة بعمل عدة حملات لمتابعة المعديات النهرية بالمحافظة، حيث قام مركز كوم حمادة بغلق وتشميع معدية بقرية علقام لانتهاء التراخيص الخاصة بتشغيلها.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز ( رشيد - شبراخيت - إيتاي البارود ) بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص وتوافر وسائل الأمان والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات.

Advertisements

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة لتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والإلتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو



وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق.

وأسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبوحمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

حملات مستمرة لمتابعة المعديات النهرية بمحافظة البحيرة، فيتو

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 10 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

