آخرهم طارق يحيى وأشهرهم ميدو وضياء السيد، ضحايا التسريبات في الكرة المصرية عرض مستمر (فيديو)

يزداد يوما تلو الآخر ضحايا التسريبات في الكرة المصرية، حيث مؤخرا جاء تسريب صوتي لـ طارق يحيى لينهي دوره في قناة الزمالك ومن ثم العمل في قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.

التسريبات بعضها يكون حقيقيا والآخر هو تلاعب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عادة يكون للتسريب صدى كبير خاصة لو كان لنجم مشهور في كرة القدم.

تسريب طارق يحيى أعاد للأذهان العديد من التسريبات التي كان بعضها صادما للجمهور وآخر مضحك ومفاجئ، وفي السطور التالية نعرض أبرز حالات التسريب في الكرة المصرية.

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تسريب صوتي لـ طارق يحيى

انتشر تسريب صوتي لطارق يحيى قبل البطولة العربية التي ودعها الزمالك من دور المجموعات.

وأشار طارق يحيى في التسريب لرفضه الظهور في برنامج زملكاوي على قناة النادي خلال الشهور الـ3 الأخيرة لأن أمورا كثيرة لا تعجبه، وتابع: “رفضت أيضا العمل طوال الأسبوع لأن البهوات في السعودية” في إشارة إلى زملائه الذين غادروا لتغطية البطولة العربية.

ويأتي إعلان طارق يحيى رحيله عن صفوف الزمالك بعد أيام من رحيله عن قناة الزمالك وانتشار تسريب صوتي منسوب له وهو ينتقد إدارة الزمالك في الوقت الحالي حيث قال فيه: "أنا مش راضي عن حاجات كتير داخل الزمالك، بس ماليش كلمة، مرتضى منصور هو من يدير النادي ومعه أولاده فقط، ورافض إني أطلع على القناة".

وأعلن طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق رحيله عن العمل بقطاعات الناشئين بنادي الزمالك وذلك بعد أيام من أزمة التسريب الصوتي المنسوب له والذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر طارق يحيى بيانا رسميا عبر صفحته على فيس بوك قال فيه: "جماهير وعشاق نادي الزمالك أصدقائي الأعزاء الحمد لله بعد سنتين من العمل داخل نادي الزمالك رئيسا لقطاعات الكرة ومديرا لقطاع الناشئين ورئيسا لقطاع المدرسة الأساسية وتحقيق نجاحات كبيرة جدا وحصد بطولتي الجمهورية مواليد ٩٩ و٢٠٠٣ العام قبل الماضي وتصعيد أكتر من ١٠ لاعبين للفريق الأول والحصول على دوري البراعم في كل الأعمار السنية وتحقيق بطولة زد الودية مواليد ٢٠١٢ ولظروف خارجة عن الإرادة ابتعد عن العمل في أحب الأماكن إلى قلبي نادي الزمالك وكل التوفيق لنادي الزمالك وسأظل بجانب هذا الكيان مدى حياتي".

تسريب صوتي لضياء السيد ضد شيكابالا

وكان أثار تسريب صوتي لـ ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق حول عدم ضم محمود عبد الرازق “شيكابالا” لصفوف المنتخب الوطني، جدلا واسعا خاصة أنه أغضب جماهير الزمالك بشدة.

وكان تم تسريب فيديو لضياء السيد خلال فترة إعداد لتسجيل برنامج بعد سؤال فريق الإعداد عن انضمام شيكابالا لصفوف المنتخب ورد قائلا: شيكابالا ولا هيهوب من المنتخب".

وقال ضياء السيد، في تصريحاته تلفزيونية: "في البداية من سرب هذا الفيديو غير أمين وغير مسؤول، الأمر كان دعابة بيني وبين المصور، وكان هزار لا أكثر من ذلك وشيكابالا مثل ابني، وما حدث لم يكن أكثر من دعابة قبل التصوير".

وأضاف: “الذي سرب الفيديو شخص غير أمين خاصة أنه كان مزاحا وشيكابالا مثل ابني وهو صديق لـ نجلي”.

وكان ضياء السيد خرج عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وأكد أن انتمائه الكروي للنادي الأهلي لن يؤثر على عمله، وأن الفيديو المسرب عبارة عن دعابة ولكن جماهير الزمالك هاجمته بشدة.

تسريب مجدي عبد الغني وميدو

لا ينسى أحد التسريب الشهير للرباعي حازم إمام وأحمد حسام ميدو ومجدي عبد الغني وسيف زاهر، أثناء الفاصل الإعلاني خلال تحليلهم إحدى مباريات المنتخب الوطني استعدادًا لكأس العالم التي أقيمت في روسيا عام 2018.

الفيديو تم تصويره أثناء الخروج لفاصل إعلاني وتم تسريبه ليثير جدلا واسعا بسبب تضمنه ألفاظ غير متوقعة من ميدو ومجدي عبد الغني.

تسريب أحمد دياب ومرتضى منصور

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، تسريبا صوتيا منسوبا إلى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة ومرتضى منصور- الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، وجه فيه الطرفان بعض السباب والشتائم مما أثار غضب الجماهير.

تسريب صوتي لثروت سويلم ووجيه أحمد

كما انتشر تسريب صوتي لثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة في ذلك الوقت ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام السابق يتفقان خلالها على تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة لإدارة مباراة الزمالك مع المقاصة فى الدورى الممتاز، لاحتواء غضب رئيس نادي الزمالك ضد لجنة الحكام ومسؤولي الجبلاية.