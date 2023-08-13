الأحد 13 أغسطس 2023
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رياضة

أزمة في تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - أعلن الوصول لإتفاق مع أحمد فتوح على الأمور المادية وتجديد التعاقد.

وقال المصدر إن فتوح اشترط تقاضي مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتي تصل لـ 8 ملايين جنيه وهو ما وافق عليه الزمالك.

وأضاف:" الأزمة حاليا تكمن في أن الزمالك لن يستطيع دفع الـ 8 ملايين دفعة واحدة بسبب الأزمة المالية وأن هناك أولويات في الوقت الحالي يأتي على رأسها حل أزمة وقف القيد.

وتابع المصدر حديثه: التجديد بشكل رسمي قد يتخذ وقتا أطول حتى توفر الأموال ولكن الإدارة وفتوح اتفقوا على كل شيء.

غضب لاعبي الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

ومن ناحية أخرى قال مصدر داخل نادي الزمالك إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غاضبون بسبب تجاهل الإدارة مطالبهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الموسم الماضي 2022-2023. 

وتابع المصدر أن إدارة الزمالك وعدت اللاعبين في أكثر من مناسبة سابقة بصرف المستحقات المتأخرة للاعبين ولكن دون تنفيذ ذلك الوعد أو بصرف جزء بسيط جدا من المستحقات. 

وأشار المصدر إلى أن كافة اللاعبين لها مستحقات متأخرة لدى الزمالك عن الموسم الماضي تصل إلى 50 ٪ من قيمة الراتب السنوي. 

وأشار المصدر أن هناك حالة غضب من لاعبي الزمالك بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة كون لديهم التزامات مادية عديدة في حياتهم الشخصية. 

 

ومن ناحية أخرى كشف مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك آخر تطورات العروض المقدمة للاعب وموقف الإدارة.

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك

وقال المصدر إن أحمد سيد زيزو يمتلك عددا من العروض الأوروبية والخليجية للرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف: زيزو يريد خوض تجربة جديدة خارج الزمالك في الموسم المقبل إذا لم يتم حل أزمة القيد والتعاقد مع صفقات جديدة ترفع من المستوى الفني للفريق.

وتابع المصدر: هناك جلسة ستعقد خلال أيام بين زيزو والإدارة لحسم مصير احترافه أو البقاء مع الأبيض خاصة أن عقده يستمر مع الزمالك حتى نهاية عام 2025.

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وأتم المصدر حديثه: كما أن الجلسة ستتضمن طلب زيزو مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك للموسم الماضي 2022-2023.

مصير مركز حراسة المرمى في الزمالك

الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفكير الإدارة في مركز حراسة المرمى بالموسم الجديد 2023 / 2024.

وقال المصدر إن الزمالك قام بقيد الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد في القائمة الأولى باتحاد الكرة بينما وضع محمد نديم على قائمة الانتظار.

وتابع المصدر: “وضع محمد نديم على قائمة الانتظار تحسبا للتعاقد مع حارس مرمى جديد وهي طلبات أوسوريو”.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو طلب التعاقد مع حارس مرمى يجيد الخروج بالكرة ويتجاوز طوله الـ 190 سم وفي حال استطاعت الزمالك التعاقد مع طلباته سيتم قيده في القائمة الثانية وبخلاف ذلك سيتم قيد محمد نديم.

وتابع المصدر الأولوية في الوقت الحالي هي التجديد لمحمد صبحي الذي ينتهي عقده مع الأبيض بنهاية الموسم القادم وفي حال طلب عواد الرحيل وقدم عرضا مناسبا قد يرحل في حالة ضم حارس مميز ليكون بجانب صبحي ونديم.

ومن ناحية أخرى قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فى اجتماعه الذي عقد خلال الأيام الماضية إسناد ملف كرة القدم بالقلعة البيضاء إلى جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يتولى جمال عبد الحميد إدارة كرة القدم بالنادي بالتنسيق مع أمير مرتضى رئيس قطاعات الكرة فى الزمالك ومعه عبدالواحد السيد مدير الكرة بالنادي.

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