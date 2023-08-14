الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

هل كان مخطط لإبعاد خالد رفعت، الزمالك بلا ممثل داخل الرابطة بعد اعتذار أمير مرتضى

خالد رفعت، فيتو
خالد رفعت، فيتو

أعلن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - اعتذار نجله أمير عن عدم الترشح كعضو في رابطة الأندية.

وكان أمير ترشح لعضوية رابطة الأندية بناء على طلب من مرتضى منصور- الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة الزمالك-.

وأثار اعتذار أمير عن عدم الترشح كعضو في رابطة الأندية العديد من التساؤلات خاصة وأنه بعد هذا الاعتذار يكون الزمالك بلا مندوب داخل رابطة الأندية مثلما كان في الموسم الماضي الذي تواجد فيه خالد رفعت.

وكشفت مصادر أنه ربما يكون ترشيح الزمالك لأمير مرتضى منصور ثم تقديم الاعتذار كان بمثابة خطة للتخلص من وجود خالد رفعت من رابطة الأندية خاصة وأن هناك من كان يلمح بوجود خلافات داخل رابطة الأندية بين خالد أحمد رفعت وعدد من أعضاء المجلس.

وتساءلت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عن الأسباب الحقيقة لترشيح أمير مرتضى ثم الاعتذار مما نتج عنه عدم وجود مندوب داخل نادي الزمالك بالرابطة.

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ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك خطابا موجها لاتحاد الكرة يفيد برفض أمير الترشح كعضو في رابطة الأندية وكتب:"أمير مرتضى يعتذر عن ترشحه لعضوية رابطة الاندية".

 

 

 

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏تحية طيبة السيد ولید العطار المدير التنفيذي لاتحاد القدم المصري علمت اثناء سفري نادي الزمالك ارسل خطاب الاتحاد يتضمن ترشيحي لعضوية رابطة الاندية وهذا شرف كبير انتمي لكيان كبير مثل نادي الزمالك وأتوجه بالشكر المسنولين الذين قاموا بترشيحي ولكني اعتذر عن قبول اي داخل رابطة الاندية المصرية المحترفة وذلك لإنشغالي بظروف عملي کمحامی ولذلك اعتذرت عن الاستمرار منصبي کمشرف عام عن فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك ان بعد امضیت خمس سنوات هذا المنصب فبرجاء ابلاغ السادة في رابطة الاندية باعتذاري هذا عن الترشح مع تمنياتي للرابطة والكرة المصرية بالتوفيق امیر مرتضي منصور 14/8/2023 اسسرerرر‏'‏
أمير مرتضى منصور، فيتو 

 

ومن ناحية أخرى حرص مرتضى منصور - الصادر في حقه حكم بالعزل من رئاسة نادي الزمالك- على توجيه عدة رسائل لجماهير الفارس الأبيض، مشيرًَا إلى أن المجلس الحالى مضطر من أجل طلب قرض من وزارة الشباب والرياضة لحل أزماته المالية.

 

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تصريحات مرتضى منصور 

وقال مرتضى: "الدولة مش عاوزه تحل المجلس، دا أقوى مجلس في تاريخ النادي".

مرتضى منصور يعلن تجديد عقد أحمد فتوح 

وأضاف “مرتضى” في تصريحات على قناة “الزمالك”:" لو اعرف أن المجلس هيتحل كنت قلتلكم استقيلوا، عندنا شغل كتير ولعيبة لازم نجددلها واتفقنا مع فتوح وخاله علي مبلغ التجديد ومش خسارة في الولد وعندنا محمد صبحي عاوزين نجددله".

وتابع:" أنا كنت رافض أخر قرض، لكن خلاص معادش فيه رفاهية، الشركة الراعية لينا عندها فلوس ومفيش حلول، كابتن شيكابالا وعدد من رموز الزمالك يروحوا لممدوح عباس ويقعدوا يتحاسبوا معاه".

وواصل:"المبلغ كان ٢٠ مليون جنيه وكان تبرع، هنشوف فاضله كام ونجدول، الدولار وقتها كان بـ٦ هتحاسبنا علي ٤٠، هنروح علي مكتب الوزير ونقدم طلب علشان القرض، انت جيلك في ١٥/٩، ١٠٠ مليون وفلوس من الشركة الراعية، وفلوس اشتراكات مش أقل من ٧٠ او ٨٠ مليون، حددنا يوم ١٨ علشان نقدم اللائحة الجديدة للجمعية العمومية، محدش يتكلم ويطلع أسرار المجلس، واللي عاوز يتكلم يطلع يتكلم في قناة الزمالك، انا في ضهركم والدولة في ضهركم، مددنا للراجل الأجنبي موسم واتفقنا مع فتوح".

وأكد مرتضى":" الزمالك او أي نادي بنزينه الفلوس، دعم الجمهور مهم ودافع في الأزمات، لن يسمح بالبلطجة داخل نادي الزمالك ولن يسمح ببلطجة أي لاعب، أو تختبر قوة مجلس الإدارة، أي مجلس منتخب بيتشال فوق الدماغ، العيال إللي عامله نفسها جماهير وكل واحد بلطج اتعمل فيه بلاغ، أي حد هيحس أنه اكبر من الإدارة هنقوله برا".

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