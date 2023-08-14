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رياضة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الاتحاد والرائد في الشوط الأول (فيديو)

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي ، حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

أحداث مباراة الاتحاد والرائد 

سيطر الاتحاد على الكرة طوال الشوط الأول بينما لعب الرائد على التحولات الهجومية.

وأخطر فرص الشوط الأول كانت عن طريق انفراد صريح لأمير سعيود الذي حاول وضع الكرة من فوق الحارس قبل أن يتصدى لها بسهولة.

التهديد الأخطر لاتحاد جدة من بنزيما كان في الدقيقة 28 عن طريق تصويبة قوية ولكن علت العارضة.

وفي الدقيقة 38 سجل الرائد هدفا ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد

وكان البرتغالي نونو سانتو تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الرائد على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: الدفاع: مهند الشنقيطي – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – باسعود.

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في خط الوسط: نجولو كانتي – إيجور كورنادو – فابينيو.

في خط الهجوم: رومارينهو – عبدالرزاق حمدالله – كريم بنزيما.

فيما خرج النجم الدولي المصري طارق حامد، من حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي.

ولم يغادر طارق حامد مع بعثة الاتحاد إلى القصيم لمواجهة الرائد، غدا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وكان نجم الفراعنة عاد إلى تدريبات الاتحاد بشكل طبيعي منذ خروج اتحاد جدة من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على يد الهلال (3-1).

وتعرض طارق حامد، لإصابة قوية بالوجه أمام الصفاقسي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إثر تدخل عنيف من العراقي حسين علي جاسم.

ويعتبر طارق حامد أبرز المحترفين المرشحين للرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، عندما يحسم الاتحاد صفقة المدافع.

وجهة طارق حامد المقبلة 

كشفت موقع سعودي مفاجأة حول طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة، بعد اقتراب إعلان رحيله عن فريقه السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرض مغري من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري.

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

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