مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الدوري السعودي، تستكمل اليوم الإثنين، مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات قوية.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أبها ضد الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1 HD

الرائد ضد الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2 HD

الاتفاق ضد النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 HD

الشباب ضد الأخدود – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2 HD

غياب رونالدو عن مباراة النصر والاتفاق

وتأكد غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة فريقه ضد الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين.

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وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن الفحص المبدئي يؤكد إصابة ‎كريستيانو رونالدو قائد ‎النصر بكدمة وغيابه عن مواجهة ‎الاتفاق في الجولة الأولى من ‎دوري روشن السعودي.

وأقيمت مساء أمس الأحد مباراتان بالدوري السعودي ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري السعودي.

تعادل الفتح والتعاون

تعادل فريقا الفتح ضد التعاون إيجابيا بهدف لكل فريق، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

أحرز للفتح فراس البريكان عند الدقيقة 24 وأدرك البرازيلي أندريه جيرتو التعادل عند الدقيقة 45 ليضع كل فريق نقطة في رصيده.

وتقدم الفتح بهدف عن طريق فراس البريكان من تمريرة الجزائري سفيان بن دبكة زميله لم يحتسبه سامي الجريس حكم المباراة بداعي التسلل قبل أن يعود إلى حكم الفيديو المساعد ويلغي قراره مؤكدًا صحة الهدف عند الدقيقة 24.

وكاد البرازيلي ماتيوس أن يدرك التعادل للتعاون من تسديدة خارج منطقة الجزاء أبعدها السويدي جاكوب ريين حارس مرمى الفتح بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تمكن التعاون من إدراك التعادل من رأسية أندريه جيرتو عند الدقيقة 45+1.

الرياض يهزم الوحدة

وفي المباراة الثانية حقق فريق الرياض الصاعد حديثًا إلى الدوري السعودي فوزه الأول بعدما فاز على حساب الوحدة بهدف دون رد ضمن استهلالية مشوار الفريقين في المسابقة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

وحقق الفريق العاصمي الفوز بسبب الزيمبابوي أوليدج موسونا قائد الفريق الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 17.

ووضع الرياض أول 3 نقاط في رصيده، من أولى مبارياته، فيما بقي يعود الوحدة إلى مكة المكرمة بدون رصيد.