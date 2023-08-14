الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار العملات اليوم،
أسعار العملات اليوم، فيتو

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في نهاية تعاملات اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.73 جنيه للشراء، و33.88 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.14 جنيه للشراء، 39.31 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.14 جنيه للشراء، و35.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.19 جنيه للشراء، و100.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.26 جنيه للشراء، و21.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.03 جنيه للشراء، و20.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.13 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، مؤشر الدولار أمام الجنيه 14-8-2023

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.52 جنيه للشراء، و43.73 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.

 

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