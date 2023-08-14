الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، مؤشر الدولار أمام الجنيه 14-8-2023

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، الدولار يحاول المقاومة والثبات على المستوى الحالى عند 102.730 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من المقاومة الواضحة خلال تعاملات الجمعة الماضية والتي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة. 

مؤشر الدولار، فيتو 

مؤشر الدولار الأمريكي مقارنة مع العملات الأجنبية الستة الأخرى 

ومؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%  .

Advertisements

اقرأ التالى: ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

 

الدولار، فيتو 

حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا

و ترصد “فيتو” أولا بأول حركة تعاملات مؤشر الدولار الأمريكي عالميا، حيث إن مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، مثل تقييم الدولار بـ العملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.

الدولار سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين فى البنك المركزى المصرى البنك المركزى المصرى سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين فى البنك سعر الدولار سعر الدولار الامريكى سعر الدولار الأمريكي اليوم سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين فى البنك المركزى الدولار الأمريكي اليوم الأثنين فى البنك المركزى المصرى الدولار الأمريكي اليوم الأثنين الدولار الأمريكي اليوم الأثنين فى البنك ا

مواد متعلقة

خبير: المؤشر الثلاثيني هو القلب النابض لسوق المال المصري

خبير أسواق مال: البورصة بطل المرحلة الراهنة و5 محفزات لتقوية سوق المال

خبير أسواق مال: البورصة قادرة على كسر المقاومة وتخطي مستوى 18000 نقطة

ما حدث بختام تداولات اليوم بالبورصة المصرية غير متوقع، خبير يوضح

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مشاهير التيك توك واليوتيوب على أرض المحروسة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية