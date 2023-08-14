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اقتصاد

عمرو فتوح: صناعات مستلزمات الإنتاج تمثل فرص واعدة للنهوض بالاقتصاد المصري

عمرو فتوح، فيتو
عمرو فتوح، فيتو

قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، تعد الصناعة هي العصا السحري والأمل والمستقبل لتحقيق أحلام وطموحات الشباب، كذلك تعد العمود الفقري للاقتصاد وبناء الدول الكبرى.

الصناعات الوطنية

أكد فتوح، أن في مصر يوجد الكثير من الصناعات التي تمثل فرص واعدة للشباب في بدء مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرص العمل الكريمة وهو ما يمكن أن تحققه صناعات مثل الصناعات التكاملية ومستلزمات الإنتاج والخامات والتي تحتاجها السوق المصرية وتعتمد عليها الصناعات الوطنية بشكل أساسي.

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وأضاف قائلا:« الكثير من الشباب في بعض الأحيان لا يعرفون الطريق ومنهم من لا يمتلك الإمكانيات اللازمة لبدء مشروعاتهم، ورسالتي هنا أن عليهم بالصناعة لأنها يمكن أن تستوعب كل طاقات الشباب وتحقق أحلامهم».

الصناعة، فيتو

 فرصة ذهبية لإنشاء مصانع توفر احتياجات الدولة من مستلزمات الإنتاج

 وأوضح أن أمام الشباب المصري فرصة ذهبية لإنشاء مصانع توفر احتياجات الدولة من مستلزمات الإنتاج في الوقت الذي توفر الدولة فيه والقيادة السياسية كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة التي تعتمد عليها المصانع الكبرى والتي تحقق أهداف التنمية الشاملة.

 

صناعات مستلزمات الإنتاج والخامات 

وشدد على أن السوق المصرية في احتياج شديد لمزيد صناعات مستلزمات الإنتاج والخامات للنهوض بالاقتصاد المصري لما توفره من فرص العمل والحياة الكريمة للشباب وتقليل فاتورة الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وبالتالي زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة.

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وقال نائب رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، رسالتي للشباب، الصناعة هي المستقبل لأي دولة وعليكم الاستثمار في هذا المجال لتحقيق احلامكم وفي المقابل تتعهد الدولة بتوفير كل الدعم لهذه المشروعات في ظل القيادة السياسية التي تولى اهتماما كبيرا بالنهوض بالصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

 

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عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين رجال الأعمال المصريين جمعية رجال الأعمال المصريين الصناعة الصناعات الوطنية

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