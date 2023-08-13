الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار العقارات.. تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات الطرق بمدينة القاهرة الجديدة..61 مليار جنيه تمويل عقاري لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

وزير الإسكان عاصم
وزير الإسكان عاصم الجزار،فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

 

وزير الإسكان: قريبًا الانتهاء من تنفيذ 4704 شقق بسكن موظفي العاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

 

الإسكان تناقش رغبات مقدمي طلبات توفيق أوضاع الأراضي بعدد من المدن الجديدة

صرح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم عقد اجتماع للوحدة الفرعية المختصة بالتعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك بحضور ممثلي أجهزة مدن (الشروق – سفنكس الجديدة – أكتوبر – الشيخ زايد – العبور الجديدة)، بهدف متابعة مستجدات ملفات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لتلك المدن، ومناقشة رغبات مقدمي الطلبات.

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تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات الطرق بمدينة القاهرة الجديدة

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن مواصلة جولاته التفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

 

المجتمعات العمرانية تعلن ضوابط التعامل مع طالبي تقنين الأراضي بالشروق

أعلن جهاز مدينة الشروق اعتماد “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة وعليه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية”.

 

20 سبتمبر انطلاق معرض سيتي سكيب مصر 2023

تنطلق النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).  

 

61.4 مليار جنيه تمويل عقاري لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل. 

 

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان المدينة لبحث مشاكلهم

اجتمع رئيس جهاز القاهرة الجديدة مع قاطني مدينة القاهرة الجديدة، وذلك للوقوف على مشاكل السكان وحلها في منطقة الأندلس قطع أراضي (العائلي ) - دار مصر مرحلة 2 - سكن مصر مسلسل 5،9 التجمع الثالث وحي القرنفل فيلات بالتجمع الأول

 

رئيس جهاز الشروق يلتقي مسؤولي المصرية للاتصالات لبحث مشكلات مشروعات جنة - سكن مصر

عقد المهندس "علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق اجتماعًا مع مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات  وذلك بحضور المهندس جمال فتحي مدير منطقة الشروق والقاهره الجديدة بالشركة المصريه للاتصالات لبحث مشكلات توصيل خدمة التليفونات الأرضية والإنترنت بكل من مناطق (جنة - سكن مصر ) وبعض مناطق العمارات بشرق المدينة) 

 

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