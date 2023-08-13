الأحد 13 أغسطس 2023
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عقارات

61.4 مليار جنيه تمويل عقاري لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

مي عبد الحميد، فيتو
مي عبد الحميد، فيتو

كشفت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل. 

وقالت إن حجم التمويل بنهاية يوليو الماضي، سجل 61.46 مليار جنيه وذلك لـ 522306 مواطنين، موزعة بين 59.12 مليار جنيه قدمتها البنوك، و2.3 مليار جنيه من الشركات.

وتصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 16.455 مليار جنيه استفاد منها 139.746 مواطنا، فيما تصدرت شركة «كونتكت للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 838 مليون جنيه لنحو 6166 مواطنا. 

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وفي المرتبة الثانية بقائمة البنوك جاء بنك مصر بتقديم تمويلات عقارية قيمتها 14.89 مليار جنيه، استفاد منها 121212 ألف مواطن، وفي المرتبة الثالثة حل بنك التعمير والإسكان بتمويل عقاري قدره 6.8 مليار جنيه، لعملاء عددهم 71391 مواطنا.

وقدم بنك القاهرة تمويلات عقارية بقيمة 4.05 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من البنك 39795 مواطن، وبلغت التمويلات المقدمة من البنك التجاري الدولي 3.22 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين 24443 مواطنا. 

وعلى مستوى الشركات حلت شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» فى المرتبة الثانية خلف شركة كونتكت للتمويل العقاري، حيث قدمت شركة الأولى 814 مليون جنيه لعملاء عددهم 6745 مواطنا، وحلت شركة الأهلي للتمويل في المرتبة الثالثة بتمويلات قيمتها 285.1 مليون جنيه لعملاء عددهم 2543 عميلا.

وسجلت التمويلات التي قدمتها شركة أملاك للتمويل العقاري 252 مليون جنيه، استفاد منها 2328 عميلا، وقدمت شركة تمويل للتمويل العقاري 68.6 مليون جنيه لعملاء عددهم 602 عميل، وبلغت تمويلات شركة المصرية للتمويل العقاري 43 مليون جنيه لعملاء عددهم 429 عميلا، وبلغت التمويلات المقدمة من شركة الأهلي المتحد 19.9 مليون جنيه استفاد منها 200 عميل، فيما جاءت شركة العربي الإفريقي في المرتبة الأخيرة بتمويلات قيمتها 12.2 مليون جنيه حصل عليها 109 مواطن.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولي الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

وزير الإسكان: قريبًا الانتهاء من تنفيذ 4704 شقق بسكن موظفي العاصمة الإدارية

شقق الإسكان، الإثنين المقبل بدء التقديم على وحدات تعاونيات الإسكان بالعاشر

وفي السياق نفسه، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع عمارات المرحلة الثانية لسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة،   بعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسؤولو الهيئة والجهاز والمشروع.

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