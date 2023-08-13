وزير الإسكان: قريبًا الانتهاء من تنفيذ 4704 شقق بسكن موظفي العاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

وفى السياق نفسه، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع عمارات المرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع.

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وخلال الجولة، وجه مسئولو الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع في أقرب وقت، موضحين أن نسبة تنفيذ العمارات تجاوزت 91% من المشروع، مؤكدين أن الزيارة تأتي في إطار التوجيهات المستمرة للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات القومية والتنموية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة، واستمرارًا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار مدينة بدر بالشكل اللائق.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم التنبيه على شركات الإسكان العاملة بالمشروع بتكثيف العمالة والالتزام بجودة التشطيبات وتذليل العقبات والتحديات لدفع الأعمال، بجانب مطالبة الشركات المنفذة لأعمال المرافق بضغط البرنامج الزمني للانتهاء من الأعمال، وكذا بالنسبة لأعمال الطرق وتنسيق الموقع، حتى يتسنى مواصلة خُطة تسليم وحدات موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الذين اختاروا محور الوحدات.

وفي سياق متصل، تفقد مسئولو الإسكان، مشروع محطة رفع مياه رقم (5) بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه، موضحين أن المحطة تتكون من 9 طلمبات مرحلة أولى قدرة الطلمبة الواحدة 72٠ لتر/ثانية، ويتم تنفيذها بهدف انتظام ضغوط المياه بالمناطق الجديدة، كما تحتوي أيضًا على عدد ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

وخلال الجولة، شهد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بدء التشغيل التجريبي للمحطة، موجهًا بدفع الأعمال للانتهاء من اللمسات الأخيرة للمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، أن المحطة تم تنفيذها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.