الأحد 13 أغسطس 2023
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عقارات

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان المدينة لبحث مشاكلهم

اجتماع رئيس جهاز
اجتماع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة،فيتو

اجتمع رئيس جهاز القاهرة الجديدة مع قاطني مدينة القاهرة الجديدة، وذلك للوقوف على مشاكل السكان وحلها في منطقة الأندلس قطع أراضي (العائلي ) - دار مصر مرحلة 2 - سكن مصر مسلسل 5،9 التجمع الثالث وحي القرنفل فيلات بالتجمع الأول.

ويبدأ الإثنين المقبل تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ويستمر التقديم خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

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وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق  بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

 

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة  للمشروع  يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

كما سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة 12 ظهرًا طبقًا للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع على أن يكون ذلك بنادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي (3) ش سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - م. نصر.

 

الاشتراطات العامة للتقديم على الشقق 

يتم تقديم الإقرار المرفق بالكراسة من صاحب الشأن شخصيًّا أو بتوكيل موثق بالشهر العقاري.

 

يتم تخصيص الوحدات السكنية بنظام القرعة العلنية، وتعتبر نتيجة القرعة نهائية ولا يجوز تعديلها أو الاعتراض عليها.

 

يراعى عند ملئ بيانات طلب التقدم لدخول القرعة العلنية أن يذكر مساحة الوحدة السكنية التي يرغب في دخول القرعة عليها.

 

لكل وحدة سكنية مسطح تابع لها بجراج العمارة قدره ٢٢م٢ لانتظار سيارة واحدة ويتم التعاقد عليها ضمن عقد الوحدة السكنية.

 

من يتعاقد على وحدة سكنية يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو تغيير نشاطها إلا بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بذلك بالهيئة وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق القواعد المالية المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

 

في حالة تقدم أحد الفائزين بالقرعة العلنية بطلب لاسترداد المبالغ المالية المسددة يتم إلغاء الإجراءات ويخصم مبلغ ٤٠٠٠ جنيه + ١ مصروفات إدارية.

 

في حالة استرداد المبالغ المالية المسددة لأى سبب يتم تقديم خطاب برقم الحساب البنكي الخاص بالعميل شخصيا والذى تم الحجز باسمه لتحويل المبالغ المستردة عليه. 

 

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

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الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان الشهر العقاري العاشر من رمضان القاهرة الجديدة جهاز القاهرة الجديدة

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