تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات الطرق بمدينة القاهرة الجديدة

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن مواصلة جولاته التفقدية لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق الجارية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

وفي جولاته، تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى، أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي والتي تشمل: رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - وأعمال تطوير محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن.

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وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ المرافق ببيت الوطن ومنطقة الامتداد الشرقي، وأعمال الطرق بحى اللوتس ومركز خدمات المدينة بالتجمع الخامس، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمالة بالمواقع وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول بإجمالي 10 كم، وعرض بإجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل.

وأضاف " الغيطي " أن أعمال الطرق الجارية تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خُطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

١٩٦ي أيضًا على عدد ٢ خزان سعة تخزين 10 آلاف متر مكعب، وخط طرد بطول 2 كم بقطر 1500/1200 مم، وبها مبنى إداري ومسجد ومبنى كلور ومبنى محولات وورشة ومخزن.

وخلال الجولة، شهد المهندس عبدالمطلب ممدوح، بدء التشغيل التجريبي للمحطة، موجهًا بدفع الأعمال للانتهاء من اللمسات الأخيرة للمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة.

وأكد المهندس عمار مندور، أن المحطة تم تنفيذها لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر، ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.