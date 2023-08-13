رئيس جهاز الشروق يلتقي مسؤولي المصرية للاتصالات لبحث مشكلات مشروعات جنة - سكن مصر

عقد المهندس "علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق اجتماعًا مع مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات وذلك بحضور المهندس جمال فتحي مدير منطقة الشروق والقاهره الجديدة بالشركة المصريه للاتصالات لبحث مشكلات توصيل خدمة التليفونات الأرضية والإنترنت بكل من مناطق (جنة - سكن مصر ) وبعض مناطق العمارات بشرق المدينة)

وحرص جهاز مدينة الشروق على تقديم أفضل الخدمات لقاطني المدينة واستمرار الجهاز فى التواصل مع جهات الإختصاص من الجهات الخدمية بهدف التيسير على المواطنين

وتناول الاجتماع شكاوى المتعاقدين على الخطوط الأرضية والذين لم يتمكنوا من التوصيل وتفعيل الخدمة بمشروعي سكن مصر جنة وبعض مناطق العمارات وكذلك أعطال خدمة الإنترنت بصفة عامة وكذلك تأمين الغرف الأرضية وتغطيتها وتأهيل الكبائن



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وأفادت الشركة بأنه جار وضع برنامج زمني للمتعاقدين لسرعة تشغيل الخدمة أما بالنسبة لتأمين الغرف فقد تم تغطية ما يقرب من (50) غرفه خلال الشهر السابق والتعامل الفوري مع البلاغات الواردة وبالنسبة لتأهيل للكبائن وتجديدها فإنه جاري تنفيذ خطة رفع كفاءة بهدف انتظام وتحسين الخدمة بالمدينة

مؤكدًا رئيس الجهاز بأنه لن يدخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالخدمات الموجودة بالمدينة سواء التابعة للجهاز أو الغير تابعة لجهاز مدينة الشروق.



وقد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

وفى السياق نفسه، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بتفقد مشروع عمارات المرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بعدد ١٩٦ عمارة تضم ٤٧٠٤ وحدات سكنية، يرافقه المهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروع.