الأحد 13 أغسطس 2023
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عقارات

المجتمعات العمرانية تعلن ضوابط التعامل مع طالبي تقنين الأراضي بالشروق

هيئة المجتمعات العمرانية،فيتو
هيئة المجتمعات العمرانية،فيتو

أعلن جهاز مدينة الشروق اعتماد “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة وعليه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية”.

 كما نشر الجهاز أسماء الدفعة السابعة والبالغ عددهم (۱۰۳) طلبات وذلك بحضور أصحاب الطلبات للإدارة العقارية بدءً من يوم الأحد ٢٠-٨-٢٠٢٣.

وأوضح الجهاز بأنه سيتم الإعلان تباعًا عن الطلبات التي يتم اعتمادها من اللجنة الرئيسية.

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وصرح المهندس علي سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" بأنه حرصًا من الجهاز على تحقيق النظام العام بمنافذ الخير "السوق الحضارية بالمدينة" وفى ضوء ما تم رصد بالمنافذ يوم الجمعة 4-8-2023 من مشاجرة بين عدد من شاغلي المنافذ، تم تكليف لجنة المتابعة من الجهاز بتطبيق عقوبات على أصحاب (5) باكيات بأنشطة (دواجن - أسماك - خضار).

وجاءت العقوبة بالغلق لمدة ما بين أسبوع وشهر وكذلك استبعاد العمالة المتسببة في المشاجرة، كما أوصت اللجنة بسحب الباكيات نهائيًا في حالة التكرار .

وشدد رئيس الجهاز على إدارة المنافذ وأصحاب الباكيات الالتزام بشروط التشغيل تفاديًا لفرض العقوبات والتي تصل لسحب الباكيه نهائيا.

وقد أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر ودار مصر وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والتنموي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وأعمال اللاند سكيب بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة وذلك حرصا علي توفير أقصى درجات سبل الراحة للسادة قاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا مع التأكيد علي إنهاء أعمال إعادة الشئ لأصله بعد أي أعمال إصلاحات "مرافق - كهرباء - غاز.…إلخ. وقد أعلن صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي، ممثلًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

ويبدأ اليوم الأحد التقديم والحجز على شقق المشروع وتخصيص الوحدات السكني سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

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