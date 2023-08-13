20 سبتمبر انطلاق معرض سيتي سكيب مصر 2023

تنطلق النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب، أكبر وأهم معرض عقاري في مصر وأفريقيا، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر المقبل بمركز مصر الدولي للمعارض (EIEC).

ويقدم معرض سيتي سكيب فرصة حقيقية للاطلاع على تطورات القطاع العقاري، والتعرف على التقنيات المتطورة التي تقود هذا القطاع الاستراتيجي بما يساهم في تحفيز فرص الاستثمار ورسم مستقبل قطاع العقارات بمصر.

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ونجح معرض سيتي سكيب على مدار 12 عامًا، في إثبات قدرته واستمراره في تعزيز نمو قطاع العقارات في المنطقة، بدعم من القطاعين العام والخاص، حتى أصبح واحدًا من أهم المعارض الإقليمية الكبيرة والتي تتضمن مصر، والسعودية، والبحرين، وقطر، وتُمكّن من ربط المستثمرين والمطورين بفرص فريدة في المنطقة.

وخلال النسخة الثانية عشر، سيضم معرض سيتي سكيب أكثر من 70 عارضًا على مساحة مغطاة تمتد لأكثر من 35 ألف متر مربع مغطاة في 4 صالات عرض، لعرض مئات المشروعات التي تغطي معظم المواقع الرئيسية في مصر وتقديم باقات من العروض وخطط الدفع الحصرية. وخلال المعرض، سيتم الإعلان عن إطلاق مشروعات حصريًا، ومن المتوقع أن يشهد المعرض استقبال أكثر من 20 ألف زائر، بحضور ومشاركة قوية من كافة الجهات والمؤسسات ذات الصلة المهتمة بالقطاع العقاري.

وفي هذا الإطار، قال روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب: "إن سوق العقارات المصري يتمتع بالعديد من المميزات التي تجعله محط أنظار المستثمرين، وعامل جذب لأصحاب رؤوس الأموال، لاسيما لقدرته الكبيرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية". وأشار دانيال إلى أن معرض سيتي سكيب يعد شريكًا رئيسيًا لنمو القطاع العقاري المصري، خاصة، ويتيح فرصة قوية لكل المطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم والتواصل على أرض الواقع مع شبكة كبيرة من العاملين والمستثمرين في قطاع العقارات تحت سقف واحد.

كما أكد دانيال أن شركة إنفورما ماركتس المنظمة للمعرض اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة بما يساهم في إنجاح النسخة الثانية عشر من معرض سيتي سكيب، وبما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو التطوير العمراني الذي يستهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن فعاليات المعرض تتضمن تنظيم منصة Cityscape Talks لمشاركة الخبرات ومناقشة أهم تطورات القطاع بين الخبراء من القطاعين العام والخاص من جانب أصحاب الريادة في القطاع، حيث تغطى هذه النسخة قطاع العقارات بأكمله من سكنية وتجارية والتجزئة والإدارية والصناعية والضيافة.

وأوضح دانيال أنه على مدار فترة انعقاد المعرض ستجمع محادثات سيتي سكيب Cityscape Talks بين كبار مطوري العقارات والمستثمرين وممثلي الحكومة وصناع القرار الرئيسيين لمناقشة أهم المستجدات التي تؤثر على العقارات وفرص الاستثمار والتمويل والرهن العقاري والاستدامة، مما يجعل القرار الاستثماري واضحًا وجليًا.

وعلى هامش فعاليات المعرض سيتم عقد حلقة نقاشية تحت عنوان "المرأة في القطاع العقاري" لمناقشة دور المرأة الحيوي في نمو القطاع، وإطلاق مبادرة Cityscape Women in Real Estate (WIRE).

كما يستضيف سيتي سكيب مصر 2023 أيضًا ورشة عمل لفن الهندسة المعمارية بدعم من المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (RIBA)، إلى جانب مناقشة "الاستدامة في القطاع العقاري" في ظل مبادرات الحياد الكربوني العالمية التي تقود السوق لإيجاد حلول أكثر استدامة، والاهتمام المتزايد بين المطورين بدمج ممارسات الاستدامة البيئية في عمليات البناء في مصر، في ضوء توجيهات الحكومة لتحقيق أهداف الاستدامة في رؤية مصر 2030.