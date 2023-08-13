دراسة: الشباب في إسبانيا عاجزون عن العيش باستقلالية قبل الثلاثين‎

كشفت دراسة حديثة أعدها "مجلس الشباب الإسباني"، أن الشباب في إسبانيا يعانون صعوبة في العيش باستقلالية عن عائلاتهم وأن أعمارهم في هذا الوضع باتت تزيد حتى تتخطى سن الثلاثين.

وذكرت الدراسة أن متوسط عمر الشباب القادرين على الاستقلال والعيش بشكل منفرد بعيدًا عن عائلاتهم في إسبانيا يبلغ نحو 30 عامًا، بحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية.

وأشارت الدراسة إلى أن أعداد الشباب القادرين على العيش بشكل منفرد في إسبانيا أقل بكثير من باقي الدول الأوروبية.

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قدرة الشباب في إسبانيا على العيش باستقلالية

وأوضحت أنه في النصف الثاني من عام 2020 بلغ معدل الاستقلالية في إسبانيا 15.9%، في حين بلغ المعدل في الاتحاد الأوروبي 31.9%.

وأوضحت الدراسة أن عدم قدرة الشباب في إسبانيا على العيش باستقلالية قبل بلوغهم 30 عامًا، يعود إلى ارتفاع إيجارات المساكن وكلفة الحياة عمومًا، فضلًا عن زيادة معدلات التضخم.

ونوهت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن متوسط رواتب الشباب ارتفعت بنسبة 4.6% في إسبانيا، إلا أن إيجارات الشقق ارتفعت بنسبة 55%، مما يعني تخصيص الشباب 83.7% من راتبهم فقط للإيجار.

زيادة معدل البطالة بين الشباب في إسبانيا

ويضاف إلى إيجار السكن، بحسب الصحيفة، تكلفة الخدمات الأخرى مثل فواتير المياه والكهرباء والغاز، أي ما يُعادل 96.6% من راتب الشاب، في حين أن دراسات متعددة تشير إلى أن تكلفة السكن يجب أن لا تزيد عن 30% من راتب الفرد.

وأظهرت الدراسة أن التعليم العالي لا يضمن قدرًا أكبر من الاستقرار، حيث إن 22.9% فقط من الشباب الذين أكملوا تدريبًا مهنيًا عالي المستوى أو دراسات جامعية تمكنوا من العيش منفردين.

وأشارت أيضًا إلى أن زيادة معدل البطالة بين الشباب تُعد عاملًا آخر يمنعهم من القدرة على توفير متطلباتهم وتحقيق أحلامهم بالاستقلالية عن عائلاتهم.