باحثون: المدرسة الثانوية تؤثر على مهارات الفرد المعرفية بعد 60 عامًا

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأمريكيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عامًا، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز».

وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة.

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المهارات المعرفية

كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة.

استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبيانات المتابعة التي تم جمعها في دراسة Project Talent Aging Study.

ودرس الباحثون العلاقة بين ستة مؤشرات للجودة المدرسية ومقاييس الأداء المعرفي بما في ذلك اختبارات اللغة والذاكرة والانتباه.

اختبارات الذاكرة

شارك المشاركون في الاختبارات عبر الهاتف، بعد 58 عامًا من تركهم المدرسة الثانوية.

ونشرت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كولومبيا في مجلة تقييم تشخيص ألزهايمر والخرف ورصد الأمراض.

وأكد مؤلفو الدراسة أن الذهاب إلى مدارس مع مدرسين مدربين جيدًا يمكن أن يؤثر على الإدراك في وقت لاحق من الحياة.

وأوضحت الدكتورة دومينيكا سيبلوفا: «التدريس الذي يقدمه مدرسون أكثر خبرة ودراية قد يكون أكثر تحفيزًا فكريًا ويوفر فوائد عصبية أو معرفية إضافية. قد يؤثر الالتحاق بمدارس عالية الجودة أيضًا على مسار الحياة، مما يؤدي إلى التعليم الجامعي ومكاسب أكبر، وهي أمور مرتبطة بتحسين الإدراك لاحقًا في الحياة».